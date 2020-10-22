Welbeck reddetmiş!

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin transfer döneminde Danny Welbeck ile ilgilendiği ancak oyuncunun teklifi kabul etmediğini iddia etti. The Sun'da yer alan habere göre Brighton ile anlaşma sağlayan 29 yaşındaki forvet imza öncesi Fenerbahçe'yi geri çevirdi. Sarlacivertlilerin, Welbeck'e haftalık 140 bin pound önerdiği ancak oyuncunun P remier Lig'de oynamak istemesi nedeniyle daha düşük ücretle Brighton'a imza attığı ifade edildi.