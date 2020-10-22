Haberler Fenerbahçe Welbeck reddetmiş!

Welbeck reddetmiş!

İngiliz basını, 'nin transfer döneminde ile ilgilendiği ancak oyuncunun teklifi kabul etmediğini iddia etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 22:48 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Welbeck reddetmiş!

İngiliz basını, 'nin transfer döneminde ile ilgilendiği ancak oyuncunun teklifi kabul etmediğini iddia etti. 'da yer alan habere göre Brighton ile anlaşma sağlayan 29 yaşındaki forvet imza öncesi Fenerbahçe'yi geri çevirdi. Sarlacivertlilerin, Welbeck'e haftalık 140 bin pound önerdiği ancak oyuncunun P remier Lig'de oynamak istemesi nedeniyle daha düşük ücretle Brighton'a imza attığı ifade edildi.

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