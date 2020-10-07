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'de 22. ayrılık! Al-Ittıhad'a dönüyor

Transferde üst üste hamlelerle kadrosunu güçlendiren 'de aynı zamanda birçok isimle yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli takımın gözden çıkardığı 'in kiralık sözleşmesinin sona erdirileceği ve Al-Ittihad takımına geri döneceği ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 16:27 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 16:38
Fenerbahçe'de 22. ayrılık! Garry Rodrigues Al-Ittıhad'a dönüyor

Yaz dönemini oldukça hareketli geçiren 'de 21 futbolcu ile yollar ayrıldı ve 18 yeni transfer yapıldı. 'de tek hedefi şampiyonluk olan sarı-lacivertlilerde bir veda daha gerçekleşiyor.

RODRIGUES GERİ DÖNÜYOR!
Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe'nin Al-Ittihad takımından kiraladığı 'te sürpriz bir gelişme yaşandı. Teknik heyetin kadroda düşünmediği Rodrigues'in Al-Ittihad'a geri döneceği belirtildi. Arabistan'daki transfer döneminin sürmesini avantaj olarak gören sarı-lacivertliler 2.5 milyon euro'luk ücretten kurtulmuş olacak.

Yeşil Burunlu oyuncuya transferin son gününde ezeli rakip talip oldu ama transfer gerçekleşmedi.

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