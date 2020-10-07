Son dakika | Papiss Cisse'den transfer itirafı! "Erol Bulut ve Emre Belözoğlu..."

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Papiss Cisse, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Senegalli golcü, transfer süreci ve hedefleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başka takımlardan da teklif aldığını belirten Cisse, Emre Belözoğlu ve Erol Bulut faktörü nedeniyle Fenerbahçe'yi tercih ettiğini söyledi.

Papiss Cisse'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Transfer süreci iyi geçti. Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ile bir konuşmam oldu. Onlarla iletişimim oldu. Bu konuşma olumlu sonuçlandı benim adıma. Fenerbahçe'nin hedefleri benim ilgimi çekti. Fenerbahçe'nin hedeflerini tartışmaya gerek yok. Başka takımlardan da teklif aldım ama Fenerbahçe'yi seçmek kolay oldu. Çok şükür ki buradayım, Fenerbahçe'nin futbolcusuyum.

Benim açımdan rekabet olması memnuniyet verici. Rekabeti seven bir oyuncuyum. Ortada rekabet varsa sizi daha çok çalışmaya itecek bir unsur olacaktır. Kendi açımdan bir korkum ve endişem yok. Beraber çalışacağız. Fenerbahçe'nin işini bu anlamda kolaylaştıracağız.

Bir forvet oyuncusu olarak hedefim gol atmak ama bireysel değil, esas önemli olan takım hedefi, o da elbette şampiyon olmak...

"HİÇBİR FUTBOLCU YEDEK KALMAK İSTEMEZ"

Cisse, "Yedek kaldığında suratının asıldığını görüyoruz. Burada bu sorun olur mu?" sorusuna ise, "Tabii ki hayır. Hocamızla Alanya'da beraber çalıştık. Kendisi beni tanıyor. Normal olarak hiçbir futbolcu yedek kalmak istemez. Oynamak mutlu eder oyuncuyu. Bu formayı hak etmek istiyorum. Göstereceğim performansla bunu da ortaya koymam gerekiyor. 19 yaşında profesyonel oldum. Her oyuncu kadar sahanın içinde olmak isterim. Ben burada, takımıma fayda sağlamak adına elimden gelen her şeyi yapacağım" şeklinde cevap verdi.

Senegalli yıldız, daha önce Fenerbahçe forması giyen vatandaşları Niang, Dia ve Sow hakkındaki soruya da şöyle yanıt verdi: "Niang, Dia ve Sowda'u daha önceden tanıyordum. Onlar Fenerbahçe'de oynarken ben Newcastle'daydım. Burada kendi ülkemden biriyle oynayacak olmak benim için büyük bir avantaj ve keyif."





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