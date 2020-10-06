Haberler Fenerbahçe Vedat Muriqi milli maçları da kaçıracak

da kaçıracak

'den 17.5 milyon Euro karşılığında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya olan , corona virüsüne yakalanması nedeniyle yeni kulübünde forma giyememişti. Muriqi bu kez de sakatlığı nedeniyle 'nın 'ndeki ve Slovenya maçlarını kaçıracak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 20:42
Vedat Muriqi milli maçları da kaçıracak

Sezon başında 'den İtalyan ekibi Lazio'ya 17.5 milyon Euro'luk bedelle olan Muriqi, corona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle yeni kulübünde forma giyememişti.

Yıldız futbolcu bu kez sakatlığı nedeniyle kaçıracak.

Ağustos ayında yaşadığı sakatlık devam eden , 'nın 'ndeki ve Slovenya maçlarını kaçıracak.

26 yaşındaki forvet, 23 kez Kosova formasını terletti. Muriqi, bu maçlarda ülkesi adına 8 gol kaydetti.

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