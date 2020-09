Fenerbahçeli Samatta için flaş yorum! "Rakipleri için..."

Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor. Sarı-lacivertliler Vedat Muriç'in ayrılığı sonrası forvet hattını Mbwana Samatta ile güçlendirdi. 28 yaşındaki Tanzanyalı forvet Aston Villa'dan kiralandı.

İstanbul'a gelen ve sağlık kontrolünden geçen Tanzanyalı forveti Belçika'da yayın yapan Het Belang van Limburg'un yazarı Kristof Liberloo, değerlendirdi.

Belçikalı gazeteci, Fenerbahçe'nin iyi bir forvet ve her şeyden çok iyi bir insanı kadrosuna kattığını belirtti.



Samatta'nın üç kilit özelliğini vurgulayan Kristof Liberloo, şu ifadeleri kullandı:

"İlk olarak harika bir insan. Her zaman gülümseyen, neşeli, güleryüzlü, mutlu bir insan. Taraftarlarına her zaman pozitif enerji veren bir futbolcu. Böylesi neşeli bir futbolcuya soyunma odasında sahip olmak bir takım için önemli. Antrenmanlarda ve maçlarda her zaman çok çalışkandır. Güçlü bir fiziği vardır. Samatta, çok hızlı futbolcu. Ama en önemli özelliği hava toplarındaki başarısı.



Kafa toplarına hakim bir golcü. Ceza sahasında rakipleri için çok tehlikeli bir forvet. Hem yerden hem de havadan etkili. Ama en çok havadan etkili. Örneğin, Genk döneminde Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a attığı kafa golü vardı. Yine Aston Villa'da lig kupasında Manchester City'ye attığı benzer kafa golü..

Ancak Aston Villa'da 16 maçta 2 golde kalınca pek beklenen etkiyi yaratamadı. Ama şunu söylemek lazım, İngiltere'de kendisini ispat etmesi için gerekli olan zaman da verilmedi. Ben şundan eminim, Samatta, Fenerbahçe'de gerekli etkiyi yaratacaktır. Boşuna Afrika'da en iyi futbolcu seçilmedi ya da Belçika'da en iyi Afrikalılara verilen ödülü almadı. Samatta gerçekten iyi bir futbolcu." (Milliyet)