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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sonrası flaş hamle! İki santrfor için geri sayım - Son dakika Fenerbah...
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'de Vedat Muriqi sonrası flaş hamle! İki santrfor için geri sayım

Yeni sezon hazırlıklıklarına devam eden , Vedat Muric'in Lazio'ya transferinin ardından santrfor çalışmalarına başladı. için 'la, için ise A.Villa ile bugün bir kez daha masaya oturulacak. Şartların oluşması durumunda iki yıldız isim 'a davet edilecek. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 00:54 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 01:16
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sonrası flaş hamle! İki santrfor için geri sayım

Sezonun şampiyonu olan Vedat Muric'in Lazio'ya transferinin ardından santrfor için elini çabuk tutuyor. Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertli ekipte futbolun patronu olan Emre Belözoğlu'nun ve transferi için yoğun çaba sarfettiği ifade ediliyor.

BİRİ KİRALIK DİĞERİ BONSERVİSİYLE
Fenerli kurmaylar bugün 'da forma giyen Samatta'nin kiralanması ile 'tan Bas Dost'un ise bonservisiyle alınması için kulüplerle bir kez daha masaya oturacak



İSTANBUL'A DAVET EDİLECEKLER
Şartlar Fenerbahçe'nin istediği duruma gelmesi durumunda her iki oyuncu da 'a davet edilecek. Sarı-Lacivertliler'in her iki isim için de imzaya yakın olduğu ifade ediliyor.

FREY'İN DURUMU ONLARA BAĞLI
Eğer iki isim için de anlaşma sağlanması durumunda Michael Frey'in başka bir takıma yeniden kiralanması gündeme gelecek. Aksi halde Frey sezonu

BAS Dost önceki sezon Fenerbahçe'nin kapısından dönmüştü. Samatta ise G.Saray'ın da listesindeydi.

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