Son dakika: Muriqi Roma'ya uçtu! "İtalya'da Türkiye ve Kosova'yı temsil edeceğim"

Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, resmi imzayı atmak üzere Roma'ya gitti. Kosovalı golcü, Türkiye'den ayrılmadan önce havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Muriqi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İnşallah İtalya'da Türkiye'yi ve Kosova'yı temsil etmeye çalışacağım. Lazio'yu tercih etmemin sebebi beni çok istediler ve oyun stillerinin bana çok uygun olduğunu gördüm. Yeni bir takıma gidiyorum. Burada daha başarılı olup, dünyanın mega büyük kulüplerinde oynamak isterim. Kendimi Lazio'nun oyun sistemine uygun hissediyorum. Çift forvetle oynuyorlar ve bana ihtiyaçları olduğunu söylediler."

Muriqi, ''Türkiye'ye geri dönersen geleceğin kulüp tekrardan Fenerbahçe olur mu?'' sorusuna ise şu yanıtı verdi:

''Bu çok iddialı bir cevap olur. Futbol bu, ne olacağı belli olmuyor. Şu an için bunu düşünmek yerine Avrupa'da kalıcı olmak ve iyi işler yapmak istiyorum.''