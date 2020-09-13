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Son dakika: Muriqi Roma'ya uçtu! İtalya'da Türkiye ve Kosova'yı temsil edeceğim - Son dakika Fene...
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Son dakika: Muriqi Roma'ya uçtu! "'da ve 'yı temsil edeceğim"

'den Serie A ekibi Lazio'ya olan ve resmi imzayı atmak üzere Roma'ya giden , havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldız golcü, İtalya'da ve 'yı başarıyla temsil etmek istediğini söyledi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 12:23 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 12:36
Son dakika: Muriqi Roma'ya uçtu! "İtalya'da Türkiye ve Kosova'yı temsil edeceğim"

'den Serie A ekibi Lazio'ya olan , resmi imzayı atmak üzere Roma'ya gitti. Kosovalı golcü, 'den ayrılmadan önce havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Muriqi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İnşallah İtalya'da Türkiye'yi ve 'yı temsil etmeye çalışacağım. Lazio'yu tercih etmemin sebebi beni çok istediler ve oyun stillerinin bana çok uygun olduğunu gördüm. Yeni bir takıma gidiyorum. Burada daha başarılı olup, dünyanın mega büyük kulüplerinde oynamak isterim. Kendimi Lazio'nun oyun sistemine uygun hissediyorum. Çift forvetle oynuyorlar ve bana ihtiyaçları olduğunu söylediler."

Muriqi, ''Türkiye'ye geri dönersen geleceğin kulüp tekrardan Fenerbahçe olur mu?'' sorusuna ise şu yanıtı verdi:

''Bu çok iddialı bir cevap olur. bu, ne olacağı belli olmuyor. Şu an için bunu düşünmek yerine Avrupa'da kalıcı olmak ve iyi işler yapmak istiyorum.''