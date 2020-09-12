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Son dakika: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Muriqi'nin ardından Jailson... - Son dakika Fenerbahç...
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Muriqi'nin ardından Jailson...

'de bir ayrılık daha! Muriqi'nin ardından ...

'de son dakika haberi... Vedat Muriqi'nin Lazio'ya satışından gelecek parayla yeni transferlerine imza attırmayı planlayan Kanarya, Kosovalı golcünün ardından 'u da satmaya hazırlanıyor. Aktarılan bilgilere göre adı sır gibi saklanan kulüple Fenerbahçe, transfer için anlaşma noktasına geldi bile. İşte Fenerbahçe'nin Jailson için alacağı bonservis ücreti ve Brezilyalı futbolcunun transfer tarihi... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 23:22 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 23:27
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Muriqi'nin ardından Jailson...

'de vedalar bir bir gelecek... Vedat Muriqi'nin Lazio'ya satışını bekleyen sarı lacivertliler, Miha Zajc'ı Genoa'ya satın alma opsiyonlu kiralayacak. Öte yandan Fenerbahçe'de ayrılacak son isim olacak.

Brezilya basınında konu ile ilgili yer alan habere göre sarı lacivertliler, adı sır gibi saklanan kulübüyle için anlaşmak üzere.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Öte yandan Fenerbahçe'nin Jailson transferi için 5 milyon euroluk gelir elde edeceği ifade edildi.

Bununla beraber Fenerbahçe'nin Jailson'un satışını gelecek haftasonuna kadar netleştireceği ve imzaların atılacağı aktarıldı.

GREMIO'YA SATIŞTAN PAY
2018 yılında Gremio'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Jailson için sarı lacivertlilerin Brezilya ekibine 1 milyon euroluk bedel ödeyeceği kaydedildi.