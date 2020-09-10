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10 Eylül 2020, Perşembe
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Muriç müjdesi

Muriç müjdesi

, 'in transferi için ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Muriç'ten elde edilecek yaklaşık 20 milyon euro'luk gelir F.Bahçe'nin önüne açacak.

Fenerbahçelilerin merakla beklediği gelişmesi dün resmiyet kazandı. Sarı-lacivetli kulüp, gece yarısı 'in transferi için İtalyan kulübü ile görüşmelere başlandığını duyurdu. 'nin KAP'a yaptığı açıklamada, " A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muric'in 'nın S.S. Lazio kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadesi kullandı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Lazio, Muric için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro ödeyecek.

5 YILLIK İMZA

İtalya'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra Lazio'ya 5 atacak Muriç de Çizme'de vergiler dahil yıllık 2,5 milyon euro ücret kazanacak. Muriç'in transferi sarı-lacivertli camianın ekonomik anlamda rahatlaması anlamına da geliyor. Şu ana kadar transferlerini bonservis ödemeden gerçekleştiren F.Bahçe, Muriç'ten gelecek parayla bir iki takviye daha yapacak. Muriç'in gidişi Rizespor'u da sevindirdi. ekibi de yüzde 15 pay alacak.

DEĞERİNİ 6'YA KATLADI

Muriç'i 3.5 milyon euroya alan sarı-lacivertliler sadece 1 yılda 20 milyon euro'ya Lazio'ya satıyor. Futbolcu bir sezonda 6 kat değer kazandı. Geçen sezon 32 maçta 15 gol, 6 asistlik performans sergileyen futbolcu, kariyerinin zirvesini Fenerbahçe'de gördü.Kosova 'nda da etkili bir oyun ortaya koyup Avrupa devlerinin dikkatini çekti.

  1. 10.9.2020
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