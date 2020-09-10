Muriç müjdesi
Fenerbahçe, Vedat Muriç'in transferi için Lazio ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Muriç'ten elde edilecek yaklaşık 20 milyon euro'luk gelir F.Bahçe'nin önüne açacak.
Fenerbahçelilerin merakla beklediği transfer gelişmesi dün resmiyet kazandı. Sarı-lacivetli kulüp, gece yarısı Vedat Muriç'in transferi için İtalyan kulübü Lazio ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muric'in İtalya'nın S.S. Lazio kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadesi kullandı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Lazio, Muric için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro ödeyecek.
5 YILLIK İMZA
İtalya'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra Lazio'ya 5 yıllık imza atacak Muriç de Çizme'de vergiler dahil yıllık 2,5 milyon euro ücret kazanacak. Muriç'in transferi sarı-lacivertli camianın ekonomik anlamda rahatlaması anlamına da geliyor. Şu ana kadar transferlerini bonservis ödemeden gerçekleştiren F.Bahçe, Muriç'ten gelecek parayla bir iki takviye daha yapacak. Muriç'in gidişi Rizespor'u da sevindirdi. Karadeniz ekibi de yüzde 15 pay alacak.
DEĞERİNİ 6'YA KATLADI
Muriç'i 3.5 milyon euroya alan sarı-lacivertliler sadece 1 yılda 20 milyon euro'ya Lazio'ya satıyor. Futbolcu bir sezonda 6 kat değer kazandı. Geçen sezon 32 maçta 15 gol, 6 asistlik performans sergileyen futbolcu, kariyerinin zirvesini Fenerbahçe'de gördü.Kosova Milli Takımı'nda da etkili bir oyun ortaya koyup Avrupa devlerinin dikkatini çekti.
- 10.9.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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