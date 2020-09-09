Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Genoa Miha Zajc için teklif yapacak
Fenerbahçe'nin gelecek olan transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldığı Sloven futbolcusu Miha Zajc'a Genoa talip oldu. İtalya Ligi ekibinin sarı-lacivertli takıma satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı belirtildi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ederken gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Teknik direktör Erol Bulut'un raporuna göre kadro planlamasını oluşturan sarı-lacivertli takımda gözden çıkarılan isimler netleşmeye başladı. Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Miha Zajc'a sürpriz bir talip çıktı. A Spor'un haberine göre İtalya Serie A ekibi Genoa, Sloven futbolcu için devreye girecek.
TEKLİF ORTAYA ÇIKTI!
Genoa'nın Miha Zajc için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.
- 09.09.2020
- Güncelleme: 09.09.2020 11:37
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Genoa Miha Zajc için teklif yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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