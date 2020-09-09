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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte yapılacak teklif

Son dakika haberi: Genoa için teklif yapacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Genoa Miha Zajc için teklif yapacak

'nin gelecek olan tekliflerini değerlendirme kararı aldığı Sloven futbolcusu 'a Genoa talip oldu. Ligi ekibinin sarı-lacivertli takıma satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı belirtildi.

'de çalışmaları son sürat devam ederken gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Teknik direktör Erol Bulut'un raporuna göre kadro planlamasını oluşturan sarı-lacivertli takımda gözden çıkarılan isimler netleşmeye başladı. Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden biri olan 'a sürpriz bir talip çıktı. A Spor'un haberine göre Serie A ekibi Genoa, Sloven futbolcu için devreye girecek.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI!
Genoa'nın Miha Zajc için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.

  1. 09.09.2020
  2. Güncelleme: 09.09.2020 11:37
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