Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Genoa Miha Zajc için teklif yapacak

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ederken gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Teknik direktör Erol Bulut'un raporuna göre kadro planlamasını oluşturan sarı-lacivertli takımda gözden çıkarılan isimler netleşmeye başladı. Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Miha Zajc'a sürpriz bir talip çıktı. A Spor'un haberine göre İtalya Serie A ekibi Genoa, Sloven futbolcu için devreye girecek.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI!

Genoa'nın Miha Zajc için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı öğrenildi.



