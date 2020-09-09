Fenerbahçe Muriqi'nin yerine transfer edeceği ismi buldu; Michy Batshuayi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Muriqi'nin yerine gelecek golcü belli oldu! Sürpriz isim...

Muriqi'nin yerine edeceği ismi buldu; !

Fenerbahçe Muriqi'nin yerine transfer edeceği ismi buldu; Michy Batshuayi!

Lazio’ya satılan Vedat Muriqi'nin yerini çok önemli bir golcüyle kapatmayı planlayan Sarı-Lacivertliler Belçikalı yıldız için düğmeye bastı.

Takımın en önemli parçalarından Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan 'de gündemi yeniden hareketleniyor... Sarı-Lacivertliler, Kosovalı yıldızdan gelecek parayla öncelikle çok kaliteli bir forvet almak istiyor. Yönetim dünyaca ünlü bir isimle temaslara başladı.

PAZARLIK MASASINA OTURULDU
Alınan bilgilere göre Fenerbahçe'nin hedefindeki golcü ... Sarı-Lacivertliler'in Belçikalı yıldızın menajeri ve Chelsea kulübü ile pazarlık masasına oturduğu öğrenildi.

KİRALAMA SÖZ KONUSU DEĞİL
Takvim'in haberine göre, 26 yaşındaki Belçikalı yıldızın İngiliz kulübü ile 1 yıl sözleşmesi kaldığı için kiralama formülü söz konusu değil. Yönetim, Chelsea'den Batshuayi'nin bonservisini almaya çalışacak.

CHELSEA İNDİRİME GİDECEK
Ada basını Chelsea'nin Batshuayi'yi kadroya düşünmediği için bonserviste indirim yapacağını yazdı. Transferlarkt'a göre güncel fiyat 14 milyon Euro.

RAKAMLAR DÜŞÜŞTE AMA ÇOK KALİTELİ
Batshuayi son yıllarda kariyeri düşüşe geçse de henüz 26 yaşında ve yetenekleri asla tartılışmayacak bir forvet.

  1. 09.09.2020
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