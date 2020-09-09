Fenerbahçe Muriqi'nin yerine transfer edeceği ismi buldu; Michy Batshuayi!
Lazio’ya satılan Vedat Muriqi'nin yerini çok önemli bir golcüyle kapatmayı planlayan Sarı-Lacivertliler Belçikalı yıldız Michy Batshuayi için düğmeye bastı.
Takımın en önemli parçalarından Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan Fenerbahçe'de transfer gündemi yeniden hareketleniyor... Sarı-Lacivertliler, Kosovalı yıldızdan gelecek parayla öncelikle çok kaliteli bir forvet almak istiyor. Yönetim dünyaca ünlü bir isimle temaslara başladı.
PAZARLIK MASASINA OTURULDU
Alınan bilgilere göre Fenerbahçe'nin hedefindeki golcü Michy Batshuayi... Sarı-Lacivertliler'in Belçikalı yıldızın menajeri ve Chelsea kulübü ile pazarlık masasına oturduğu öğrenildi.
KİRALAMA SÖZ KONUSU DEĞİL
Takvim'in haberine göre, 26 yaşındaki Belçikalı yıldızın İngiliz kulübü ile 1 yıl sözleşmesi kaldığı için kiralama formülü söz konusu değil. Yönetim, Chelsea'den Batshuayi'nin bonservisini almaya çalışacak.
CHELSEA İNDİRİME GİDECEK
Ada basını Chelsea'nin Batshuayi'yi kadroya düşünmediği için bonserviste indirim yapacağını yazdı. Transferlarkt'a göre güncel fiyat 14 milyon Euro.
RAKAMLAR DÜŞÜŞTE AMA ÇOK KALİTELİ
Batshuayi son yıllarda kariyeri düşüşe geçse de henüz 26 yaşında ve yetenekleri asla tartılışmayacak bir forvet.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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