Fenerbahçe Muriqi'nin yerine transfer edeceği ismi buldu; Michy Batshuayi!

Takımın en önemli parçalarından Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan Fenerbahçe'de transfer gündemi yeniden hareketleniyor... Sarı-Lacivertliler, Kosovalı yıldızdan gelecek parayla öncelikle çok kaliteli bir forvet almak istiyor. Yönetim dünyaca ünlü bir isimle temaslara başladı.

PAZARLIK MASASINA OTURULDU

Alınan bilgilere göre Fenerbahçe'nin hedefindeki golcü Michy Batshuayi... Sarı-Lacivertliler'in Belçikalı yıldızın menajeri ve Chelsea kulübü ile pazarlık masasına oturduğu öğrenildi.

KİRALAMA SÖZ KONUSU DEĞİL

Takvim'in haberine göre, 26 yaşındaki Belçikalı yıldızın İngiliz kulübü ile 1 yıl sözleşmesi kaldığı için kiralama formülü söz konusu değil. Yönetim, Chelsea'den Batshuayi'nin bonservisini almaya çalışacak.

CHELSEA İNDİRİME GİDECEK

Ada basını Chelsea'nin Batshuayi'yi kadroya düşünmediği için bonserviste indirim yapacağını yazdı. Transferlarkt'a göre güncel fiyat 14 milyon Euro.

RAKAMLAR DÜŞÜŞTE AMA ÇOK KALİTELİ

Batshuayi son yıllarda kariyeri düşüşe geçse de henüz 26 yaşında ve yetenekleri asla tartılışmayacak bir forvet.