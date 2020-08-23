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23 Ağustos 2020, Pazar
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12. adama teşekkür

12. adama teşekkür

, dün 'nda 'a kadar kahvaltı organizasyonlarının yapılacağını duyurmuştu. Kısa sürede yoğun ilgi gören organizasyonda rezervasyon talebinin kısa sürede dolduğu açıklandı.

Sarı-lacivertliler, dün 'nda 'a kadar kahvaltı organizasyonlarının yapılacağını duyurmuştu. Kısa sürede yoğun ilgi gören organizasyonda rezervasyon talebinin kısa sürede dolduğu açıklandı. Konuyla ilgili öğle saatlerinde tekrar açıklama yapan F.Bahçe, ilgi nedeniyle taraftarlara teşekkür etti.
  1. 23.8.2020
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