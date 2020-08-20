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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Kıyafet sponsoru

Kıyafet sponsoru Damat Tween

harekatına devam eden , sponsorluk çalışmalarında da hız kesmiyor.

harekatına devam eden , sponsorluk çalışmalarında da hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi yaptığı anlaşmalara bir yenisini daha ekledi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada resmi kıyafet sponsorluğu için ile iş birliği yapıldığı ifade edildi.
  1. 20.8.2020
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