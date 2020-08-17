Fenerbahçe Kosovalı 10 numara Blend Baftiu'yla görüşüyor

Kadrosuna bir 10 numara takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Sarı-lacivertli ekibin, Ballkani takımında forma giyen 22 yaşındaki Kosovalı ofansif orta saha oyuncusu Blend Baftiu ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

KULÜBÜYLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Genç isimle büyük ölçüde anlaşan Kanarya'nın, oyuncunun kulübü Ballkani ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Öte yandan Blend Baftiu'nun adı Fenerbahçe dışında Rapid Wien ile de anılıyor..

34 MAÇTA 20 GOL!

Ballkani ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Baftiu, geçen sezon Kosova Süper Ligi'nde 34 maçta 20 gol, 1 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.