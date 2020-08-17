Fenerbahçe Kosovalı 10 numara Blend Baftiu'yla görüşüyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Kosovalı 'yla görüşüyor

Fenerbahçe Kosovalı 10 numara Blend Baftiu'yla görüşüyor

Transferde hareketli günler geçiren 'de arayışları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda, 22 yaşındaki Kosovalı milli oyuncu 'ya talip olduğu ve görüşmelerin başladığı öğrenildi.

Kadrosuna bir takviyesi yapmak isteyen , sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Sarı-lacivertli ekibin, Ballkani takımında forma giyen 22 yaşındaki Kosovalı ofansif orta saha oyuncusu ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

KULÜBÜYLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Genç isimle büyük ölçüde anlaşan Kanarya'nın, oyuncunun kulübü Ballkani ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Öte yandan Blend Baftiu'nun adı Fenerbahçe dışında Rapid Wien ile de anılıyor..

34 MAÇTA 20 GOL!

Ballkani ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Baftiu, geçen sezon Süper Ligi'nde 34 maçta 20 gol, 1 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.

Fenerbahçe Blend Baftiu'ya talip

  1. 17.08.2020
  2. Güncelleme: 17.08.2020 21:28
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