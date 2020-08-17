İspanya'dan flaş iddia: Nikola Kalinic'e en iyi teklif Fenerbahçe'den!

İsmi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Nikola Kalinic konusunda İspanyollardan flaş bir transfer iddiası geldi.

Mundo Deportivo gazetesi, Atletico Madrid'in kadrosunda düşünmediği Hırvat golcü için şu ana kadar en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiğini yazdı.

Kalinic'in bu tekliften etkilendiği ancak gelecek başka teklifleri beklediği öne sürüldü.

15 MAÇTA 5 GOLE İMZA ATTI

Hırvat santrfor bu sezon kiralık olarak forma giydiği Roma'da 15 lig maçında 5 gol atarken, 1 de asist yaptı. Kalinic 42 kez de Hırvat Milli Takımı'nda oynadı.