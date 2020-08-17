İspanya'dan flaş iddia: Nikola Kalinic'e en iyi teklif Fenerbahçe'den!
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Nikola Kalinic için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. Mundo Deportivo gazetesi, Atletico Madrid'in kadroda düşünmediği Hırvat golcüye en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiğini öne sürdü.
İsmi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Nikola Kalinic konusunda İspanyollardan flaş bir transfer iddiası geldi.
Mundo Deportivo gazetesi, Atletico Madrid'in kadrosunda düşünmediği Hırvat golcü için şu ana kadar en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiğini yazdı.
Kalinic'in bu tekliften etkilendiği ancak gelecek başka teklifleri beklediği öne sürüldü.
15 MAÇTA 5 GOLE İMZA ATTI
Hırvat santrfor bu sezon kiralık olarak forma giydiği Roma'da 15 lig maçında 5 gol atarken, 1 de asist yaptı. Kalinic 42 kez de Hırvat Milli Takımı'nda oynadı.
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İspanya'dan flaş iddia: Nikola Kalinic'e en iyi teklif Fenerbahçe'den! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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