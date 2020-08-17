İspanya'dan flaş iddia: Nikola Kalinic'e en iyi teklif Fenerbahçe'den! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
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İspanya'dan flaş iddia: 'e en iyi teklif 'den!

İspanya'dan flaş iddia: Nikola Kalinic'e en iyi teklif Fenerbahçe'den!

ve 'ın gündeminde yer alan için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. gazetesi, 'in kadroda düşünmediği Hırvat golcüye en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiğini öne sürdü.

İsmi ve ile anılan konusunda İspanyollardan flaş bir iddiası geldi.

gazetesi, 'in kadrosunda düşünmediği Hırvat golcü için şu ana kadar en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiğini yazdı.

Kalinic'in bu tekliften etkilendiği ancak gelecek başka teklifleri beklediği öne sürüldü.

15 MAÇTA 5 GOLE İMZA ATTI
Hırvat santrfor bu sezon kiralık olarak forma giydiği Roma'da 15 lig maçında 5 gol atarken, 1 de asist yaptı. Kalinic 42 kez de Hırvat 'nda oynadı.

  1. 17.08.2020
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