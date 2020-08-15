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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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’tan Muriç’e övgü

Okan Buruk’tan Muriç’e övgü

'in hocası , Lazio'ya transferi an meselesi olan Muriç ile ilgili İtalyan basınına övgü dolu ifadeler kullandı.

'in hocası , Lazio'ya transferi an meselesi olan Muriç ile ilgili konuştu. 'a açıklama yapan Buruk, "Muriç, çalışmalarını idman sonrası da sürdürür. Birkaç yıl önce ondan çok bir şey beklemiyordum ama şimdi yaptıkları ile 'da zirve bir takımde yer almayı hak ediyor. Sahada boşluk yaratmayı ve pozisyon sonuçlandırmayı biliyor" ifadelerini kullandı.
  1. 15.8.2020
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