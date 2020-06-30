Fenerbahçe'de Pellegrini zirvesi! İşte görüşme tarihi
Fenerbahçe yönetimi, Şilili Pellegrini’nin menajeri ile bu hafta görüşmeyi planlıyor. Oyuncu transferi için girişimleri ise kaptan Emre Belözoğlu yürütüyor.
Fenerbahçe'de yönetim, yeni teknik direktörünü artık belirlemek istiyor. İlk hedef; Manuel Pellegrini. Şili'den Camarin Visita, 66 yaşındaki çalıştırıcının Fenerbahçe'ye gitme olasılığının güçlendiğini duyurdu. Site, sarı-lacivertli kurmayların tecrübeli hocanın menajeri ile bu hafta görüşeceğini belirtirken, bir aksilik olmazsa yeni hoca olarak ilan edeceklerini belirtti. Pellegrini'nin alternatifinin Erol Bulut olduğu da haberde ifade edildi.
KENAN VE KAAN LİSTE BAŞI
Transfer çalışmaları ise devam ediyor. Gündemde Kenan Karaman ile Kaan Ayhan var. Fortuna Düsseldorf'un küme düşmesiyle uygun meblağlara serbest kalma hakkı kazanan iki milli oyuncu ile Emre Belözoğlu ilgileniyor. Yönetim, anlaşma sağlanması halinde iki ismi de kadrosuna katmak istiyor. Talipleri fazla olan gurbetçi oyunculardan forvet Kenan bu sezon 6 gol atarken, stoper ve sağ bekte oynayan Kaan Ayhan 2 gol+3 asist üretti.
- 30.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de Pellegrini zirvesi! İşte görüşme tarihi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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