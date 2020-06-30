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30 Haziran 2020, Salı
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'de Pellegrini zirvesi! İşte görüşme tarihi

Fenerbahçe'de Pellegrini zirvesi! İşte görüşme tarihi

yönetimi, Şilili Pellegrini’nin menajeri ile bu hafta görüşmeyi planlıyor. Oyuncu transferi için girişimleri ise kaptan yürütüyor.

'de yönetim, yeni teknik direktörünü artık belirlemek istiyor. İlk hedef; . Şili'den Camarin Visita, 66 yaşındaki çalıştırıcının Fenerbahçe'ye gitme olasılığının güçlendiğini duyurdu. Site, sarı-lacivertli kurmayların tecrübeli hocanın menajeri ile bu hafta görüşeceğini belirtirken, bir aksilik olmazsa yeni hoca olarak ilan edeceklerini belirtti. Pellegrini'nin alternatifinin Erol Bulut olduğu da haberde ifade edildi.

KENAN VE KAAN LİSTE BAŞI
çalışmaları ise devam ediyor. Gündemde ile var. 'un küme düşmesiyle uygun meblağlara serbest kalma hakkı kazanan iki milli oyuncu ile ilgileniyor. Yönetim, anlaşma sağlanması halinde iki ismi de kadrosuna katmak istiyor. Talipleri fazla olan gurbetçi oyunculardan forvet Kenan bu sezon 6 gol atarken, stoper ve sağ bekte oynayan Kaan Ayhan 2 gol+3 asist üretti.

  1. 30.6.2020
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