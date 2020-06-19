Türk Telekom Stadı'nda Kobe Bryant sürprizi! Galatasaray unutmadı
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen ara sonrasında ilk iç saha maçına hazırlanan Galatasaray'da karton taraftarlar tribünlere yerleştirildi. Karton fotoğraflar arasında sene başında trajik helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant da da yer aldı. Galatasaray Kulübü, 26 Ocak'ta elim helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ı unutmadı.
Galatasaray'ın mabedi Türk Telekom Stadyumu, salgın sonrası sürece hazır hale getirildi. Maçların seyircisiz oynanması nedeniyle Galatasaray, tribünlere karton taraftarlar yerleştirdi.
Karton taraftarlar arasında Kobe Bryant detayı çekti.Sarı-kırmızılı ekip, Ocak ayındaki trajik helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın karton fotoğrafını da tribünlere yerleştirdi.
Sarı-kırmızılı kulüp, Türk Telekom Stadı'nda NBA'in efsane yıldızının maketini koydu. 2011 yılında Türk Telekom Stadı'na ziyarette bulunan Kobe, oyuncular ve teknik direktör Fatih Terim'le tanışmış, "Ben artık bir Galatasaray taraftarıyım" demişti.
GALATASARAY FORMASI GİYMİŞTİ
Dünyaca ünlü basketbolcu, 2011 senesinde bir sponsorluk anlaşması dolayısıyla Türkiye'ye gelmişti. O dönemde Galatasaray'ı da ziyaret eden Kobe Bryant, sarı kırmızılı formayı sırtına geçirip takımın antrenmanına katılmış ve tüm oyuncularla vakit geçirmişti.
- 19.06.2020
- Güncelleme: 19.06.2020 17:14
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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