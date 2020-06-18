Sergiy Rebrov 2. kez şampiyon

Fenerbahçe'nin hoca adaylarından Sergiy Rebrov, Ferençvaroş ile üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Honved'i 2-0 yenen Ferençvaroş, Macar Ligi'nde ligin bitimne 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Rebrov'un menajeri, Ali Koç ile birkaç kez görüştüklerini açıklamıştı.