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18 Haziran 2020, Perşembe
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2. kez şampiyon

Sergiy Rebrov 2. kez şampiyon

'nin hoca adaylarından , ile üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

'nin hoca adaylarından , ile üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Honved'i 2-0 yenen Ferençvaroş, Macar Ligi'nde ligin bitimne 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Rebrov'un menajeri, ile birkaç kez görüştüklerini açıklamıştı.

  1. 18.6.2020
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