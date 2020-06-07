Fenerbahçe'yi uçuracak transfer yolda! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'yi uçuracak transfer yolda!

'yi uçuracak yolda!

Fenerbahçe'yi uçuracak transfer yolda!

basını, forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel’in ’ye gitmeye daha yakın olduğunu ileri sürdü

Önümüzdeki sezonun çalışmalarını sürdüren 'de gündeme gelen son isim Quuens Park Rangers'ın kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel oldu.

'te forması giyen 22 yaşındaki oyuncu ile 'dan de ciddi şekilde ilgilenmesine rağmen transferde Fenerbahçe'nin sona geldiği aktarılıyor. Voetbal24'ün haberine göre Brugge'ün ilgisine rağmen oyuncunun Fenerbahçe ile anlaştığı belirtiliyor.


29 MAÇTA 5 GOL 8 ASİST

Bu sezon QPR formasıyla 29 maça çıkan Osayi-Samuel; 5 gol, 8 asist ile takımının en öne çıkan isimlerinden olmuştu. Adam geçme özelliğiyle dikkat çeken Nijeryalı futbolcu, gole dönük bir kanat oyuncusu özelliğini taşıyor. Topa hakimiyeti de kuvvetli olan Samuel, sık faul alıp takımına duran top kazandırır.

  1. 7.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'yi uçuracak transfer yolda! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA