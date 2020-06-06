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Gizli görüşme ortaya çıktı! Fenerbahçe ve teknik direktör...

Şampiyonluk paralosı ile başladığı sezonda yaşadığı kritik puan kayıpları nedeniyle yarışın uzağında kalan Fenerbahçe'de gündem yeni teknik direktör... Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde birçok isim gündeme gelmiş fakat yeni hoca resmi olarak açıklanmamıştı. Kanarya'nın sürpriz bir isimle gizli görüşme gerçekleştiği de ortaya çıktı. İşte eski Fenerbahçelinin menajerinin açıklamaları ve tüm detaylar...

6 Haziran 2020 Cumartesi 21:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





