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Gizli görüşme ortaya çıktı! Fenerbahçe ve teknik direktör...
Şampiyonluk paralosı ile başladığı sezonda yaşadığı kritik puan kayıpları nedeniyle yarışın uzağında kalan Fenerbahçe'de gündem yeni teknik direktör... Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde birçok isim gündeme gelmiş fakat yeni hoca resmi olarak açıklanmamıştı. Kanarya'nın sürpriz bir isimle gizli görüşme gerçekleştiği de ortaya çıktı. İşte eski Fenerbahçelinin menajerinin açıklamaları ve tüm detaylar...
6 Haziran 2020 Cumartesi 21:13
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Sezona iyi başlamasına rağmen alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, gelecek sezon için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
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Takımın tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük koltuğuna oturmasına kesin gözüyle bakılırken, teknik direktörlük için ise bazı adayların ismi geçiyordu.
Türkiye'den hocalık koltuğu için Erol Bulut'un adı geçerken, listede yabancı antrenörler de var.
Fenerbahçe'nin gündemini en çok meşgul eden yabancı teknik direktör olarak Hırvat Nenad Bjelica ön plana çıkmıştı. Fakat tecrübeli çalıştırıcı ile 1+3 yıllık sözleşme konusunda pürüzler yaşanmıştı.
Daha sonra Kanarya'da gündeme; Rui Vitoria, Manuel Pellegrini, Zlatko Dalic ve Jorge Jesus gelmişti.