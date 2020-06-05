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05 Haziran 2020, Cuma
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İznik Derneği kan bağışladı

İznik Derneği kan bağışladı

İznik Fenerbahçeliler Derneği, corona virüsü (COVID-19) salgının ülkemizde görülmesinin ardından kan stoklarında azalma meydana gelen Türk Kızılay'ına destek olmak amacıyla kan bağışı kampanyası başlattı.

İznik Fenerbahçeliler Derneği, corona virüsü (COVID-19) salgının ülkemizde görülmesinin ardından kan stoklarında azalma meydana gelen Türk Kızılay'ına destek olmak amacıyla kan bağışı kampanyası başlattı. Dernek Başkanı Ahmet Gökbayrak ve yönetim kurulu üyelerinin girişimleriyle başlatılan kampanyada, Kızılay'ın kurduğu kan bağışı araçlarına bağışta bulunuldu.
  1. 5.6.2020
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