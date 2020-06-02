Riva’da keyifler yerinde

Kayserispor ile oynanacak 27. hafta karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de keyifler yerinde... Antrenör Mehmet Aurelio yönetiminde çalışan sarı-lacivertlilerin dün sabahki idmanında müthiş kareler vardı. Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde antrenman yapan Kanarya'nın ayak tenisi maçından sonra yaşanan sevinçler objektiflere böyle yansıdı. Fenerbahçe, akşam da taktik ağırlıklı bir çalışmayla günü tamamladı.