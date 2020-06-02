Riva’da keyifler yerinde
Kayserispor ile oynanacak 27. hafta karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de keyifler yerinde...
Kayserispor ile oynanacak 27. hafta karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de keyifler yerinde... Antrenör Mehmet Aurelio yönetiminde çalışan sarı-lacivertlilerin dün sabahki idmanında müthiş kareler vardı. Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde antrenman yapan Kanarya'nın ayak tenisi maçından sonra yaşanan sevinçler objektiflere böyle yansıdı. Fenerbahçe, akşam da taktik ağırlıklı bir çalışmayla günü tamamladı.
- 2.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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