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02 Haziran 2020, Salı
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’da keyifler yerinde

Riva’da keyifler yerinde

 ile oynanacak 27. hafta karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren 'de keyifler yerinde...

ile oynanacak 27. hafta karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren 'de keyifler yerinde... Antrenör Mehmet Aurelio yönetiminde çalışan sarı-lacivertlilerin dün sabahki idmanında müthiş kareler vardı. Federasyonu'nun 'daki tesislerinde antrenman yapan Kanarya'nın ayak tenisi maçından sonra yaşanan sevinçler objektiflere böyle yansıdı. Fenerbahçe, akşam da taktik ağırlıklı bir çalışmayla günü tamamladı.

  1. 2.6.2020
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