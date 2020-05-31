Max Kruse'ye Bundesliga'dan üç talip var!

Sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan Max Kruse, Almanya'da transferin gözdesi durumunda. İddialara göre, üç Bundesliga kulübü, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Bu kulüplerin Wolfsburg, Eintracht Frankfurt ve Hertha Berlin olduğu belirtiliyor.

Sarı-lacivertli yönetimin, iyi bir teklif gelmesi durumunda 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun gidişine onay vereceği ifade ediliyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Alman futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 8 de asist yapma başarısı gösterdi. (Takvim)

