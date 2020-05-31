Max Kruse'ye Bundesliga'dan üç talip var!
Fenerbahçe'ye sezon başında gelen ve gösterdiği istikrarsız performansla beklentileri karşılayamayan Alman futbolcu Max Kruse'ye, ülkesinden 3 kulübün talip olduğu ifade edildi.
Sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan Max Kruse, Almanya'da transferin gözdesi durumunda. İddialara göre, üç Bundesliga kulübü, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Bu kulüplerin Wolfsburg, Eintracht Frankfurt ve Hertha Berlin olduğu belirtiliyor.
Sarı-lacivertli yönetimin, iyi bir teklif gelmesi durumunda 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun gidişine onay vereceği ifade ediliyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Alman futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 8 de asist yapma başarısı gösterdi. (Takvim)
- 31.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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