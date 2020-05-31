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31 Mayıs 2020, Pazar
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'ye 'dan üç talip var!

Max Kruse'ye Bundesliga'dan üç talip var!

'ye sezon başında gelen ve gösterdiği istikrarsız performansla beklentileri karşılayamayan Alman futbolcu 'ye, ülkesinden 3 kulübün talip olduğu ifade edildi.

Sezon başında olduğu 'de beklentilerin uzağında kalan , 'da transferin gözdesi durumunda. İddialara göre, üç kulübü, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Bu kulüplerin Wolfsburg, ve olduğu belirtiliyor.

Sarı-lacivertli yönetimin, iyi bir teklif gelmesi durumunda 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun gidişine onay vereceği ifade ediliyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Alman futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 8 de asist yapma başarısı gösterdi. (Takvim)

  1. 31.05.2020
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