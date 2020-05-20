Erol Bulut’a taraftardan tam destek

Zico'dan sonra gelen hiçbir yabancı hocanın başarılı olamadığı sarı-lacivertli camiada, 45 yaşındaki teknik adama taraftardan onay çıktı. Futbolculuk yıllarında da Fenerbahçe formasını taşıyan, rekabete hazır ve başarıya aç bir hoca olarak tanımlanan Bulut hakkında sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Fenerbahçeliler, futbol bilgisine de güvendikleri Bulut ile sezona başlanması gerektiği yönünde görüş belirttiler.