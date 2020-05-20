Erol Bulut’a taraftardan tam destek
Fenerbahçe'de hoca adayları arasında ilk sıraya yerleşen Erol Bulut'a taraftardan tam destek geldi.
Zico'dan sonra gelen hiçbir yabancı hocanın başarılı olamadığı sarı-lacivertli camiada, 45 yaşındaki teknik adama taraftardan onay çıktı. Futbolculuk yıllarında da Fenerbahçe formasını taşıyan, rekabete hazır ve başarıya aç bir hoca olarak tanımlanan Bulut hakkında sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Fenerbahçeliler, futbol bilgisine de güvendikleri Bulut ile sezona başlanması gerektiği yönünde görüş belirttiler.
- 20.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Erol Bulut’a taraftardan tam destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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