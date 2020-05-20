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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Erol Bulut’a taraftardan tam destek

’a taraftardan

Erol Bulut’a taraftardan tam destek

'de hoca adayları arasında ilk sıraya yerleşen 'a taraftardan geldi.

Zico'dan sonra gelen hiçbir yabancı hocanın başarılı olamadığı sarı-lacivertli camiada, 45 yaşındaki teknik adama taraftardan onay çıktı. Futbolculuk yıllarında da formasını taşıyan, rekabete hazır ve başarıya aç bir hoca olarak tanımlanan Bulut hakkında sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Fenerbahçeliler, futbol bilgisine de güvendikleri Bulut ile sezona başlanması gerektiği yönünde görüş belirttiler.

  1. 20.5.2020
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