Fenerbahçe'ye sürpriz teknik adam!
Sarı-lacivertlilerin, Suudi Arabistan’ın Al Nasr takımını çalıştıran 50 yaşındaki Portekizli teknik adama teklif götürdüğü ve anlaşma sağlandığı ileri sürüldü.
Fenerbahçe'yi yeni sezonda kimin çalıştıracağıyla ilgili her kafadan bir ses çıkmaya devam ediyor! Sarı-lacivertliler için de bu kez Rui Vitoria iddiası ortaya atıldı. Radyospor'da yayınlanan 'Yeşil Koltuk' programına katılan FIFA Menajeri Marco Kırdemir, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktör Rui Vitoria'ya teklif yaptığını söyledi. Son olarak Suudi Arabistan'ın Al Nasr Riyad'ı çalıştıran Vitoria'nın Fenerbahçe'ye gelmesinin yüksek ihtimal olduğunu belirten Kırdemir, "Portekizi hoca büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacak. Al Nasr'dan ayrılacağını söyledi. Zaten Suudi kulübünün sportif direktörü de benden yeni teknik direktör için yardım istedi. Ben de onlar adına bir İtalyan hocayla görüşüyorum. Vitoria da Fenerbahçe'den teklif aldı ancak henüz son kararını vermedi. Ben Vitoria'nın bu teklifi yüzde 90 ihtimalle kabul edeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
2014-19 yılları arasında Benfica'yı çalıştıran ve 2 Portekiz şampiyonluğu olan Rui Vitoria, son olarak Suudi ekibi Al Nasr Riyad'ı çalıştırıyordu.
- 20.5.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'ye sürpriz teknik adam! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.