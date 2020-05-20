Fenerbahçe'ye sürpriz teknik adam!

Fenerbahçe'yi yeni sezonda kimin çalıştıracağıyla ilgili her kafadan bir ses çıkmaya devam ediyor! Sarı-lacivertliler için de bu kez Rui Vitoria iddiası ortaya atıldı. Radyospor'da yayınlanan 'Yeşil Koltuk' programına katılan FIFA Menajeri Marco Kırdemir, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktör Rui Vitoria'ya teklif yaptığını söyledi. Son olarak Suudi Arabistan'ın Al Nasr Riyad'ı çalıştıran Vitoria'nın Fenerbahçe'ye gelmesinin yüksek ihtimal olduğunu belirten Kırdemir, "Portekizi hoca büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacak. Al Nasr'dan ayrılacağını söyledi. Zaten Suudi kulübünün sportif direktörü de benden yeni teknik direktör için yardım istedi. Ben de onlar adına bir İtalyan hocayla görüşüyorum. Vitoria da Fenerbahçe'den teklif aldı ancak henüz son kararını vermedi. Ben Vitoria'nın bu teklifi yüzde 90 ihtimalle kabul edeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



2014-19 yılları arasında Benfica'yı çalıştıran ve 2 Portekiz şampiyonluğu olan Rui Vitoria, son olarak Suudi ekibi Al Nasr Riyad'ı çalıştırıyordu.