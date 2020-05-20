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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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'ye sürpriz teknik adam!

Fenerbahçe'ye sürpriz teknik adam!

Sarı-lacivertlilerin, ’ın takımını çalıştıran 50 yaşındaki Portekizli teknik adama teklif götürdüğü ve anlaşma sağlandığı ileri sürüldü.

'yi yeni sezonda kimin çalıştıracağıyla ilgili her kafadan bir ses çıkmaya devam ediyor! Sarı-lacivertliler için de bu kez iddiası ortaya atıldı. Radyospor'da yayınlanan 'Yeşil Koltuk' programına katılan Menajeri Marco Kırdemir, Fenerbahçe'nin Portekizli Rui Vitoria'ya teklif yaptığını söyledi. Son olarak 'ın Riyad'ı çalıştıran Vitoria'nın Fenerbahçe'ye gelmesinin yüksek ihtimal olduğunu belirten Kırdemir, "Portekizi hoca büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacak. Al Nasr'dan ayrılacağını söyledi. Zaten Suudi kulübünün sportif direktörü de benden yeni teknik direktör için yardım istedi. Ben de onlar adına bir İtalyan hocayla görüşüyorum. Vitoria da Fenerbahçe'den teklif aldı ancak henüz son kararını vermedi. Ben Vitoria'nın bu teklifi yüzde 90 ihtimalle kabul edeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

2014-19 yılları arasında 'yı çalıştıran ve 2 Portekiz şampiyonluğu olan Rui Vitoria, son olarak Suudi ekibi Al Nasr Riyad'ı çalıştırıyordu.

  1. 20.5.2020
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