Fenerbahçe'den flaş Emre Kılınç hamlesi! Galatasaray... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den flaş Emre Kılınç hamlesi! Galatasaray...

'den flaş hamlesi! ...

Fenerbahçe'den flaş Emre Kılınç hamlesi! Galatasaray...

çalışmalarını hız kesmeden südüren , sezon sonu ile sözleşmesi sona erecek olan ve ile prensip anlaşmasına varan için yeniden harekete geçti. Kılınç'ı Cimbom'a kaptırmak istemeyen sarı-lacivertliler, menajer William D'Avila ile bir görüşme gerçekleştirecek.

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan konusunda çok ısrarcı olan yeniden harekete geçiyor… Milli futbolcuyu ezeli rakibi 'a kaptırmak istemeyen sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta menajer William D'Avila ile yeni bir görüşme yapacak.

Takvim'in haberine göre; Yönetimin hem Galatasaray'ın Emre ile prensip anlaşması yapması hem de yurt dışından talipler nedeniyle kesenin ağzını açması bekleniyor. Yaklaşık 2 hafta önce yapılan teklifi revize edecek olan Fenerbahçe'nin Emre Kılınç'ı ikna için tüm şartları zorlayacağı ifade ediliyor. Başkan 'un da bizzat devreye gireceği gelen bilgiler arasında.

  1. 23.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'den flaş Emre Kılınç hamlesi! Galatasaray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA