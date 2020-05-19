Gökhan'ın Gönül’ü hâlâ Fenerbahçe’de!

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Gökhan Gönül, adım adım yuvası Fenerbahçe'ye koşuyor... 2. Lig'de Oftaş forması giyerken geldiği sarı-lacivertli kulüpte kaptanlığa kadar yükselen, ancak Aziz Yıldırım döneminde kalmak istemesine rağmen sözleşmesi yenilenmeyen Gökhan Gönül, dört yıllık aradan sonra çubukluya kavuşmaya hazırlanıyor. Futbolu Fenerbahçe'de bırakmak isteyen 35 yaşındaki sağ bekin yönetime "Gelmeye hazırım" mesajı yolladığı öğrenildi. Gökhan dönerse, Emre'nin bırakacağı kaptanlık bandını alacak.