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19 Mayıs 2020, Salı
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Gökhan'ın Gönül’ü hâlâ ’de!

Gökhan'ın Gönül’ü hâlâ Fenerbahçe’de!

döneminde kalmak istemesine rağmen sözleşmesi yenilenmeyen , sarı-lacivertli yönetime “Dönmeye hazırım” mesajını gönderdi.

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek , adım adım yuvası 'ye koşuyor... 2. Lig'de Oftaş forması giyerken geldiği sarı-lacivertli kulüpte kaptanlığa kadar yükselen, ancak döneminde kalmak istemesine rağmen sözleşmesi yenilenmeyen Gökhan Gönül, dört yıllık aradan sonra çubukluya kavuşmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'de bırakmak isteyen 35 yaşındaki sağ bekin yönetime "Gelmeye hazırım" mesajı yolladığı öğrenildi. Gökhan dönerse, Emre'nin bırakacağı kaptanlık bandını alacak.

  1. 19.5.2020
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