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Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Ozan Tufan'ın yerine o isim
Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, transfere bütçe yaratmak adına satmayı düşündüğü Ozan Tufan'ın yerine gelecek ismi belirledi. İşte transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
18 Mayıs 2020 Pazartesi 19:10
Güncelleme: 18.05.2020 19:14
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Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaşan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
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Yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için şimdiden çalışmalara başlayan sarı-lacivertliler, transferde somut adımlar atmaya başladı.
Kanarya, TFF 3. Lig ekiplerinden Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Yüksek'in ardından transferde genç ve yerli oyuncuları katmaya devam etmeyi planlayan Fenerbahçe, bu doğrultuda Süper Lig'in genç yıldızını da gündemine aldı.
Türkiye'nin haberine göre Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin son dönemde parlayan geç yıldızı Berat Özdemir'i kadrosuna katmak istiyor.