Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Ozan Tufan'ın yerine o isim - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Ozan Tufan'ın yerine o isim

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Ozan Tufan'ın yerine o isim

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, transfere bütçe yaratmak adına satmayı düşündüğü Ozan Tufan'ın yerine gelecek ismi belirledi. İşte transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

18 Mayıs 2020 Pazartesi 19:10 Güncelleme: 18.05.2020 19:14
Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Ozan Tufan'ın yerine o isim

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaşan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Ozan Tufan'ın yerine o isim

Yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için şimdiden çalışmalara başlayan sarı-lacivertliler, transferde somut adımlar atmaya başladı.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Ozan Tufan'ın yerine o isim

Kanarya, TFF 3. Lig ekiplerinden Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Ozan Tufan'ın yerine o isim

Yüksek'in ardından transferde genç ve yerli oyuncuları katmaya devam etmeyi planlayan Fenerbahçe, bu doğrultuda Süper Lig'in genç yıldızını da gündemine aldı.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Ozan Tufan'ın yerine o isim

Türkiye'nin haberine göre Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin son dönemde parlayan geç yıldızı Berat Özdemir'i kadrosuna katmak istiyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA