Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Ozan Tufan'ın yerine o isim

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, transfere bütçe yaratmak adına satmayı düşündüğü Ozan Tufan'ın yerine gelecek ismi belirledi. İşte transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri