Fenerbahçe'de transfer görüşmesi başladı! Dino Arslanagic için istenen rakam...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Kısa süre önce sarı lacivertlilerin gündemine gelen Belçikalı savunmacı Dino Arslanagic için flaş gelişme. Buna göre Fenerbahçe yönetiminin Antwerp ile masaya oturduğu ve fiyat konusunda pazarlığın başladığı ifade edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Todofichajes.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı bilgilere göre sarı lacivertliler, Arslanagiç transferi için masaya oturdu.
Haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde oldu;
"Fenerbahçe, sezon başında belirlenen hedeften çok uzakta. Türk takımı, gelecek yıl şampiyonluğu kazanmak istiyor. Öte yandan sarı lacivertliler, rekabetçi bir takım oluşturmanın peşinde.
TodoFichajes'in edindiği bilgilere göre Fenerbahçe, Royal Antwerp forması giyen Dino Arslanagiç ile resmi sözleşme imzalamak için görüşmelerini sürdürüyor.
Belçikalı savunmacı, Jüpiter Pro Ligi'nde en çok göze çarpan isimler arasında bulunuyor. Türkler, onun savunmanın lideri olmasını istiyor.
FİYATI BELLİ OLDU
İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor ve bu transfer, 6 milyon euroya yakın bir rakamla tamamlanabilir."
DINO ARSLANAGIC KİMDİR?
24 Nisan 1993 tarihinde Belçika'nın Nivelles şehrinde dünyaya gelen Arslanagic, 1,91 boyunda.
Belçika Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen futbolcu, stoper bölgesinde başarılı bir performans sergiliyor.
Kariyerine Excelsior Mouscron U19 takımında başlayan Arslanagiç, daha sonra, LOSC Lille U19, LOSC Lille B, Standard Liège, Mouscron ve Royal Antwerp formalarını giydi.
Arslanagiç, bu sezon toplamda çıktığı 26 müsabakada 1 asist üretirken, 2170 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi.
- 18.05.2020
- Güncelleme: 18.05.2020 18:21
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'de transfer görüşmesi başladı! Dino Arslanagic için istenen rakam... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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