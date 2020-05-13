Son dakika: Fenerbahçe'den kötü haber! Vaka sayısı 3'e yükseldi
Corona virüsü salgını futbolu vurmaya devam ediyor. Daha önce 2 çalışanında pozitif vakaya rastlanan Fenerbahçe'de alınan son dakika bilgisine göre bir yeni vaka daha tespit edildi. İşte detaylar...
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını futbol kulüplerini de etkilemeye devam ediyor. Daha önce yapılan testler sonrasında 2 tesis çalışanında corona virüsü tespit edilen Fenerbahçe'de bir vakaya daha rastlandı. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerinin yaptırdıkları test sonrasında bir yöneticide pozitif bulgular tespit edildi. Yapılan ilk test sonrası evinde karantinaya alınan yöneticinin birkaç gün sonra ise ikinci test yaptıracağı öğrenildi.
- 13.05.2020
- Güncelleme: 13.05.2020 12:36
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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