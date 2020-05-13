Son dakika: Fenerbahçe'den kötü haber! Vaka sayısı 3'e yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını futbol kulüplerini de etkilemeye devam ediyor. Daha önce yapılan testler sonrasında 2 tesis çalışanında corona virüsü tespit edilen Fenerbahçe'de bir vakaya daha rastlandı. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerinin yaptırdıkları test sonrasında bir yöneticide pozitif bulgular tespit edildi. Yapılan ilk test sonrası evinde karantinaya alınan yöneticinin birkaç gün sonra ise ikinci test yaptıracağı öğrenildi.