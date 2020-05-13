Son dakika: Fenerbahçe'den kötü haber! Vaka sayısı 3'e yükseldi - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'den kötü haber! Vaka sayısı 3'e yükseldi

Son dakika: 'den kötü haber! Vaka sayısı 3'e yükseldi

Son dakika: Fenerbahçe'den kötü haber! Vaka sayısı 3'e yükseldi

Corona virüsü salgını futbolu vurmaya devam ediyor. Daha önce 2 çalışanında pozitif vakaya rastlanan 'de alınan son dakika bilgisine göre bir yeni vaka daha tespit edildi. İşte detaylar...

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını kulüplerini de etkilemeye devam ediyor. Daha önce yapılan testler sonrasında 2 tesis çalışanında corona virüsü tespit edilen 'de bir vakaya daha rastlandı. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerinin yaptırdıkları test sonrasında bir yöneticide pozitif bulgular tespit edildi. Yapılan ilk test sonrası evinde karantinaya alınan yöneticinin birkaç gün sonra ise ikinci test yaptıracağı öğrenildi.

  1. 13.05.2020
  2. Güncelleme: 13.05.2020 12:36
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Fenerbahçe'den kötü haber! Vaka sayısı 3'e yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA