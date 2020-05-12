Fenerbahçe'ye corona darbesi! Muriqi... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Mayıs 2020, Salı
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Fenerbahçe'ye corona darbesi! Muriqi...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle dünya futbolu da ağır bir darbe yemişti. Birçok ülke liglerine ara verirken, futbolun ekonomisi büyük zarar gördü. Corona virüsü nedeniyke futbolcuların piyasa değerlerinde de büyük düşüş yaşandı. İşte Transfermarkt'ın yaptığı son güncellemenin ardından Süper Lig'deki en değerli 25 futbolcu.
12 Mayıs 2020 Salı 21:26 Güncelleme: 12.05.2020 21:26
Fenerbahçe'ye corona darbesi! Muriqi...

Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e ara verilmiş bu ara nedeniyle takımların ekonomik yapıları büyük zarar görmüştü.

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Fenerbahçe'ye corona darbesi! Muriqi...

Corona virüsü nedeniyle futbolcuların piyasa değerleri de büyük düşüşte.

Fenerbahçe'ye corona darbesi! Muriqi...

İşte Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli 25 yıldızı...

Fenerbahçe'ye corona darbesi! Muriqi...

25- OZAN TUFAN 4.5 MİLYON EURO

Fenerbahçe'ye corona darbesi! Muriqi...

24- EMRE KILINÇ 4.5 MİLYON EURO

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