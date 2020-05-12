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Fenerbahçe'ye corona darbesi! Muriqi...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle dünya futbolu da ağır bir darbe yemişti. Birçok ülke liglerine ara verirken, futbolun ekonomisi büyük zarar gördü. Corona virüsü nedeniyke futbolcuların piyasa değerlerinde de büyük düşüş yaşandı. İşte Transfermarkt'ın yaptığı son güncellemenin ardından Süper Lig'deki en değerli 25 futbolcu.

12 Mayıs 2020 Salı 21:26 Güncelleme: 12.05.2020 21:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





