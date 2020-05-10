Son dakika: Fenerbahçe Galatasaray'ı yenerek yarı finale yükseldi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray'ı yenerek yarı finale yükseldi!

Son dakika: 'ı yenerek yarı finale yükseldi!

Son dakika: Fenerbahçe Galatasaray'ı yenerek yarı finale yükseldi!

Son dakika haberleri... ile bu kez de konsol oyunlarında karşı karşıya geldiler. E-Futbol Turnuvası 'nun yönetimindeki Fenerbahçe, Akbaba yönetimindeki Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe'nin tek golü ise 'den geldi. İşte detaylar...

ile bu kez de konsol oyunlarında birbirlerine rakip oldular. durduğu bu dönemde yayıncı kuruluş tarfınfan organize edilen E-Futbol turnuvasında Fenerbahçe'den , Galatasaray'dan Akbaba rakiplerini yenerek birbirlerinin rakibi oldular.

Galatasaray ile Fenerbahçe, E-Futbol Turnuvası karşılaştı. 'nin 84. dakikada attığı golle Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe adını yarı finale yazdırdı.

Fenerbahçe yarı finalde 'nın rakibi oldu. Turnuvanın diğer yarı finalinde Demir Grup Sivasspor ile eşleşti.

Son dakika: Galatasarayı deviren Fenerbahçe yarı finalde

Görüntüler beINSports'tan alınmıştır...

  1. 10.05.2020
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