Son dakika: Fenerbahçe Galatasaray'ı yenerek yarı finale yükseldi!
Son dakika haberleri... Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray bu kez de konsol oyunlarında karşı karşıya geldiler. E-Futbol Turnuvası çeyrek finalinde Ferdi Kadıoğlu'nun yönetimindeki Fenerbahçe, Emre Akbaba yönetimindeki Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe'nin tek golü ise Vedat Muriqi'den geldi. İşte detaylar...
Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray bu kez de konsol oyunlarında birbirlerine rakip oldular. Futbolun durduğu bu dönemde yayıncı kuruluş tarfınfan organize edilen E-Futbol turnuvasında Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray'dan Emre Akbaba rakiplerini yenerek birbirlerinin rakibi oldular.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Türkiye E-Futbol Turnuvası çeyrek finalinde karşılaştı. Vedat Muriqi'nin 84. dakikada attığı golle Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe adını yarı finale yazdırdı.
Fenerbahçe yarı finalde Kasımpaşa'nın rakibi oldu. Turnuvanın diğer yarı finalinde Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor eşleşti.
Görüntüler beINSports'tan alınmıştır...
- 10.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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