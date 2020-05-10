Son dakika: Fenerbahçe Galatasaray'ı yenerek yarı finale yükseldi!

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray bu kez de konsol oyunlarında birbirlerine rakip oldular. Futbolun durduğu bu dönemde yayıncı kuruluş tarfınfan organize edilen E-Futbol turnuvasında Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray'dan Emre Akbaba rakiplerini yenerek birbirlerinin rakibi oldular.



Galatasaray ile Fenerbahçe, Türkiye E-Futbol Turnuvası çeyrek finalinde karşılaştı. Vedat Muriqi'nin 84. dakikada attığı golle Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe adını yarı finale yazdırdı.

Fenerbahçe yarı finalde Kasımpaşa'nın rakibi oldu. Turnuvanın diğer yarı finalinde Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor eşleşti.





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