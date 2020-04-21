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21 Nisan 2020, Salı
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’a kiralama teklifi

Mauro Junior’a kiralama teklifi

Efsane isim Alex de Souza gittikten sonra mevkiine aradığı ismi bulamayan 'de son gündeme gelen isim olmuştu.

Efsane isim Alex de Souza gittikten sonra mevkiine aradığı ismi bulamayan 'de son gündeme gelen isim olmuştu. Bonservisi temsilcisi PSV'de olan ve bu sezon Heracles'te kiralık forma giyen 20 yaşındaki genç yeteneğe kiralama teklifi yapıldı. Sarı- lacivertli kulübün, Hollanda temsilcisiyle önümüzdeki sezon için ilk teması kurduğu ve satın alma opsiyonuyla Brezilyalı ismi takıma dahil etmeyi planladığı ifade edildi.

  1. 21.4.2020
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