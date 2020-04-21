Mauro Junior’a kiralama teklifi

Efsane isim Alex de Souza gittikten sonra 10 numara mevkiine aradığı ismi bulamayan Fenerbahçe'de son gündeme gelen isim Mauro Junior olmuştu. Bonservisi Hollanda temsilcisi PSV'de olan ve bu sezon Heracles'te kiralık forma giyen 20 yaşındaki genç yeteneğe kiralama teklifi yapıldı. Sarı- lacivertli kulübün, Hollanda temsilcisiyle önümüzdeki sezon için ilk teması kurduğu ve satın alma opsiyonuyla Brezilyalı ismi takıma dahil etmeyi planladığı ifade edildi.