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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Zirvede olabilirdik

Zirvede olabilirdik

İdari Menajeri Volkan Ballı, "Devre arası 3-4 yapabilsek zirvede olabilirdik” ifadesini kullanırken; “Lige tekrar başlamak zor olacak" dedi.

İdari Menajeri Volkan Ballı, Match PR instagram hesabında katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalar yaptı. Ligler ertelenmeden önce son maç olan 'ya tedirgin gittiklerini belirten Ballı, " maçını oynasak biz de koronavirüse yakalanabilirdik. Kemal da bizim maçtan önce hastalığa yakalanmış" dedi. Ligin en iyi ihtimalle haziranda başlayabileceğini kaydeden Ballı, "Tekrar lige dönmek zor olacak" ifadesini kullandı. Devre arasında yapamamalarını da değerlendiren Ballı, "Yasak olmasa, 3-4 takviye yapabilsek zirvede olabilirdik" diye konuştu.

EMRE VE VOLKAN FENERBAHÇE İÇİN ÇOK DEĞERLİ
Teknik direktör konusuyla ilgili konuşmasının doğru olmayacını, kararı yönetimin vereceğini belirten , teknik ekipte yer alan ve kaptan için ise şunları söyledi: "Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel Fenerbahçe için önemli isimler. Burada liderlik yaptılar. Taraftarlar onları çok seviyor. Benim gönlüm Fenerbahçe aidiyetini kalbinde hisseden isimlerin görev yapması her zaman olmasından yana olur."

  1. 20.4.2020
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