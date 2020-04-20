Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı, Match PR instagram hesabında katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalar yaptı. Ligler ertelenmeden önce son maç olan Konya'ya tedirgin gittiklerini belirten Ballı, "Kayseri maçını oynasak biz de koronavirüse yakalanabilirdik. İdari menajerleri Kemal da bizim maçtan önce hastalığa yakalanmış" dedi. Ligin en iyi ihtimalle haziranda başlayabileceğini kaydeden Ballı, "Tekrar lige dönmek zor olacak" ifadesini kullandı. Devre arasında transfer yapamamalarını da değerlendiren Ballı, "Yasak olmasa, 3-4 takviye yapabilsek zirvede olabilirdik" diye konuştu.

EMRE VE VOLKAN FENERBAHÇE İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Teknik direktör konusuyla ilgili konuşmasının doğru olmayacını, kararı yönetimin vereceğini belirten İdari Menajer Volkan Ballı, teknik ekipte yer alan Volkan Demirel ve kaptan Emre Belözoğlu için ise şunları söyledi: "Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel Fenerbahçe için önemli isimler. Burada liderlik yaptılar. Taraftarlar onları çok seviyor. Benim gönlüm Fenerbahçe aidiyetini kalbinde hisseden isimlerin görev yapması her zaman olmasından yana olur."