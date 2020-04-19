Ali Şen'den Fenerbahçe açıklaması: Kalan maçları kazanırsa... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Ali Şen'den F.Bahçe açıklaması: Kalan maçları kazanırsa...

'den açıklaması: Kalan maçları kazanırsa...

Ali Şen'den Fenerbahçe açıklaması: Kalan maçları kazanırsa...

'nin efsane başkanlarından , lider 'la arasındaki 13 puanlık farka rağmen sarı-lacivertli takımın şampiyon olabileceğini söyledi. Şen, "8 maç var, biz 24 puanı alıp rakiplerin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Şampiyon olur muyuz dersek, geçmişte yaşanmıştır. Fenerbahçe için hiçbir zaman umut kesilmez. 4. yıldız gelebilir" ifadesini kullandı.

'nin efsane başkanı , sarı lacivertli takımın şampiyonluk şansını ve gelecek sezona dair yapması gerekenleri anlattı. Spor'a konuşan Şen şu ifadeleri kullandı:

"O KAPIYI AÇIK TUTALIM"
Fenerbahçe lige başladığı zaman mutlaka şampiyon olacağım diye başlıyor. Büyük kulüpler böyle başlar zaten. Fenerbahçe ne yapmalı? Bu sezon şampiyon olamadığı takdirde umutsuzluk göremiyorum. Futbolda ne neticeler gördük. O kapıyı açık tutalım. Kalan 8 maç var.

"ÖNÜMÜZDEKİ SENENİN PLANLAMASI ŞİMDİDEN YAPILMALI"
Gelecek sene de Fenerbahçe'de önce borçların altından kalkılabilecek şekilde olması lazım. Şampiyonluğa aç ve muhtaç olduğumuza göre önümüzdeki senenin planlaması şimdiden yapılmalı. Önümüzdeki sene umarım bu başarı sağlanır.

"KALAN TÜM MAÇLARI KAZANMAYA ODAKLANMALILAR"
8 maç var, biz 24 puanı alıp rakiplerin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Şampiyon olur muyuz dersek, geçmişte yaşanmıştır. Fenerbahçe için hiçbir zaman umut kesilmez. 4. yıldız gelebilir.. Futbolda olmaz denilen fakat gerçekleşen öyle şeyler gördük ki... Kalan tüm maçları kazanmaya odaklanmalı futbolcular. Zor ama asla bu kapı kapanmamalı.

  1. 19.04.2020
  2. Güncelleme: 19.04.2020 22:11
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