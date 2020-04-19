Ali Şen'den Fenerbahçe açıklaması: Kalan maçları kazanırsa...

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen, sarı lacivertli takımın şampiyonluk şansını ve gelecek sezona dair yapması gerekenleri anlattı. TRT Spor'a konuşan Şen şu ifadeleri kullandı:

"O KAPIYI AÇIK TUTALIM"

Fenerbahçe lige başladığı zaman mutlaka şampiyon olacağım diye başlıyor. Büyük kulüpler böyle başlar zaten. Fenerbahçe ne yapmalı? Bu sezon şampiyon olamadığı takdirde umutsuzluk göremiyorum. Futbolda ne neticeler gördük. O kapıyı açık tutalım. Kalan 8 maç var.

"ÖNÜMÜZDEKİ SENENİN PLANLAMASI ŞİMDİDEN YAPILMALI"

Gelecek sene de Fenerbahçe'de önce borçların altından kalkılabilecek şekilde olması lazım. Şampiyonluğa aç ve muhtaç olduğumuza göre önümüzdeki senenin planlaması şimdiden yapılmalı. Önümüzdeki sene umarım bu başarı sağlanır.

"KALAN TÜM MAÇLARI KAZANMAYA ODAKLANMALILAR"

8 maç var, biz 24 puanı alıp rakiplerin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Şampiyon olur muyuz dersek, geçmişte yaşanmıştır. Fenerbahçe için hiçbir zaman umut kesilmez. 4. yıldız gelebilir.. Futbolda olmaz denilen fakat gerçekleşen öyle şeyler gördük ki... Kalan tüm maçları kazanmaya odaklanmalı futbolcular. Zor ama asla bu kapı kapanmamalı.