Ali Şen'den Fenerbahçe açıklaması: Kalan maçları kazanırsa...
Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen, lider Trabzonspor'la arasındaki 13 puanlık farka rağmen sarı-lacivertli takımın şampiyon olabileceğini söyledi. Şen, "8 maç var, biz 24 puanı alıp rakiplerin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Şampiyon olur muyuz dersek, geçmişte yaşanmıştır. Fenerbahçe için hiçbir zaman umut kesilmez. 4. yıldız gelebilir" ifadesini kullandı.
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen, sarı lacivertli takımın şampiyonluk şansını ve gelecek sezona dair yapması gerekenleri anlattı. TRT Spor'a konuşan Şen şu ifadeleri kullandı:
"O KAPIYI AÇIK TUTALIM"
Fenerbahçe lige başladığı zaman mutlaka şampiyon olacağım diye başlıyor. Büyük kulüpler böyle başlar zaten. Fenerbahçe ne yapmalı? Bu sezon şampiyon olamadığı takdirde umutsuzluk göremiyorum. Futbolda ne neticeler gördük. O kapıyı açık tutalım. Kalan 8 maç var.
"ÖNÜMÜZDEKİ SENENİN PLANLAMASI ŞİMDİDEN YAPILMALI"
Gelecek sene de Fenerbahçe'de önce borçların altından kalkılabilecek şekilde olması lazım. Şampiyonluğa aç ve muhtaç olduğumuza göre önümüzdeki senenin planlaması şimdiden yapılmalı. Önümüzdeki sene umarım bu başarı sağlanır.
"KALAN TÜM MAÇLARI KAZANMAYA ODAKLANMALILAR"
8 maç var, biz 24 puanı alıp rakiplerin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Şampiyon olur muyuz dersek, geçmişte yaşanmıştır. Fenerbahçe için hiçbir zaman umut kesilmez. 4. yıldız gelebilir.. Futbolda olmaz denilen fakat gerçekleşen öyle şeyler gördük ki... Kalan tüm maçları kazanmaya odaklanmalı futbolcular. Zor ama asla bu kapı kapanmamalı.
- 19.04.2020
- Güncelleme: 19.04.2020 22:11
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ali Şen'den Fenerbahçe açıklaması: Kalan maçları kazanırsa... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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