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17 Nisan 2020, Cuma
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Zordaysa bırakırdım

Zordaysa bırakırdım

Alex'ten kulüplerin maaşlarda kesinti yapma talebine şartlı onay.

, koronavirüs nedeniyle gündeme gelen kulüplerin oyuncuların maaşlarında kesintiye gitme kararını değerlendirdi. efsane, "Öncelikle kulüplerin son durumunu bilmek gerekir. Hangi kulüp maaşları ödemede ne durumda; kimler ödeyebilecek ya da ödüyor. Bunları bilmiyorum. Ama şu da var eğer bir kulüp gerçekten zor durumdaysa ben mesela olsam maaşımı bırakırdım, bu zor dönem bitene kadar almazdım. Ancak kulüplerin oyuncularla oturup görüşmesi gerekir, her şeyi anlatmalılar" ifadelerini kullandı.
  1. 17.4.2020
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