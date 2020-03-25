Ali Koç'tan corona virüs mesajı: Devletimizin koyduğu kurallara dikkat gösterelim
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulüpte yer alan çalışanlara corona virüs ile ilgili mesaj gönderdi. Koç, yaptığı açıklamada, Onların verdiği mücadeleyi daha da zorlaştırmamak adına devletimizin koyduğu kurallara uymaya azami dikkat gösterelim." dedi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, corona virüs önlemleri nedeniyle kulüp personeline mesaj gönderdi. Sarı lacivertli kulübün başkanının açıklamaları şu şekilde;
"Sevgili çalışma arkadaşlarım, Fenerbahçe'nin emektarları... 23 Mart Pazartesi akşamı hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi koronavirüs salgını nedeniyle zor anlar yaşamaktayız. Bizlerin hayatı için kendi hayatlarını riske eden başta Sağlık Bakanlığımız ve tüm sağlık personeline şükranlarımı iletiyorum. Bu süreçte Allah onlara sağlık ve sabır versin."
EVDE KAL ÇAĞRISINA DESTEK OLALIM
"Onların verdiği mücadeleyi daha da zorlaştırmamak adına devletimizin koyduğu kurallara uymaya azami dikkat gösterelim. Bu doğrultuda evlerden çıkmayalım, evde kal çağrısına destek olalım. Dayanışma ruhu çok önemli. Etrafınızda bulunan 65 yaş üstü ve büyüklerimize yardım için elimizden ne geliyorsa lütfen yapalım."
ZOR GÜNLER BİZİ BEKLİYOR
"Zor günler bizi bekliyor. Görünen o ki bu zor günler bir mühlet daha devam edecek. Konuyla ilgili sosyal medyadan çok şey öğreniyoruz. Ortaya atılan felaket senaryolarından etkileniyoruz. Sizlerden ricam kaygı ve korkularınızın hayatınızı yönetmesine müsaade etmeyin. Hem fiziksel hem ruhsal sağlınızı korumaya dikkat gösterin."
PERSONELE İZİN VERİLDİ
"Kulübümüzle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi sürecin başından beri sizleri sık sık bilgilendiriyoruz. Özetle 16 Mart itibariyle okul öncesi ve ilk okul çağında çocuğu olanlar, kronik rahatsızlığı olanlar ve 65 yaş üstü personelimize idari izin verildi."
NÖBET SİSTEMİ
"20 Mart günü ise 3'er gün nöbetleşe çalışacağımız bir sisteme geçtik. Bu süreçte hem evden çalışılıyor hem de nöbetçi bir kadro tesislerimizde bulunuyor. "
MAĞAZALAR KAPANDI
"Aynı gün Fenerium mağazalarını kapattık. Bu süreçte personelimizin gerek maaş, gerekse yıllık izinden hiçbir kaybı olmayacaktır."
DEZENFEKTE EDİLDİ
"Mecburen tüm sportif faaliyetlerimize son vermek durumunda kaldık. Tesislerimiz ve ofislerimizin hepsi dezenfekte edildi."
6 KİŞİDE BULGULAR VAR
Fenerbahçe Beko takımımızla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. EuroLeague maçları için son dönemde yurt dışı öyküsü olan bazı sporcu ve teknik ekipten personelimizde semptomlar görüldü. Bu bağlamda yapılan muayeneler neticesinde 6 kişinin, bunların hepsi sporcu değil, şüpheli bulgulara rastlanmıştır. Numuneler Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. Bilgi gelince hem sizi hem de kamuoyunu bilgilendireceğiz.
CENK RENDA KONTROL İÇİN HASTANEDE
"Eski kaptanımız ve idari menajerimiz Cenk Renda dışında çok şükür ki hiç kimsenin hastanede kalma mecburiyeti yoktur. Cenk Renda da şu an kontrol amaçlı hastanededir, kendi ifade ettiği gibi yoğun bakımda değildir. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza katılacaktır."
KULÜPTE GÖREV BAŞINDAYIZ
"Mesai saatlerinde her daim nöbetçi kadromuz görev başındadır. En az 1 yönetim kurulu üyemiz olmak üzere bizler de kulüpte görev başında olacağız. Kimsenin sıkıntı yaşamaması için yönetim ve idari kadro olarak çok önem veriyoruz. Hepinizin içini ferah tutmasını rica ediyorum."
ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
"Gerek sağlık, gerekse başka konularda gönül rahatlığı ile insan kaynakları ile iletişime geçebilirsiniz. Biz de elimizden gelen yardımı yapmaya çalışacağız. Yalnız değilsiniz, hep beraberiz, iyi günde de kötü günde de kocaman bir aileyiz. Fenerbahçemizin 100 yılı aşan şanlı tarihinde en zor günlerde, her zorlukta bizi ayakta tutan insani değerimiz ve inancımız olmuştur. Bugün de böyle olacaktır. Umutla ve birlik beraberliğimizle bugünlerden çok daha güçlü çıkacağımıza inancım tamdır. Bu vesileyle hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum."
- 25.03.2020
- Güncelleme: 25.03.2020 18:15
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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