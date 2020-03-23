Mikel Arteta'dan müjde! Corona virüsü...
Son dakika corona virüs gelişmesi... İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta'da görülen virüs, İspanyol çalıştırıcıda etkisini yitirdi. Arteta, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çok iyiyim, iyileştiğimi hissediyorum." dedi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Futbol camiasını yasa boğan corona virüs haberlerini, yerini pozitif havaya bırakmaya başlıyor... İlk müjde Arsenal'in teknik patronu Mikel Arteta'dan geldi.
Genç çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde corona virüs testinin pozitif çıktığını ve karantinaya alındığını resmi kaynaklardan açıklamıştı.
The Mirror, 23 Mart Pazartesi günü tarihli verdiği haberde Arteta'nın konu ile ilgili son konuşmasına yer verirken, müjdeyi okuyucuları ile paylaştı.
"ŞİMDİ ÇOK İYİYİM!"
Arteta'nın konuşmalarına yer verilen haberde, "Şimdi çok iyiyim. İyileştiğimi hissediyorum. Kendimi daha iyi ve daha enerjil hissetmeye başladım. Semptomları geride bırakmak üç ya da dört gün sürdü ve şu bir gerçek ki şimdi kendimi çok iyi hissediyorum." sözleri aktarıldı.
GERİ DÖNECEK Mİ?
Öte yandan Arsenal kulübü temkini elden bırakmıyor. Arteta'nın iyileşmesine karşın kulüp yetkilileri, oyuncularına evde kalmaları yönündeki kararlarını tekrarladığını ve şu anlık antrenmanların başlamasının uygunsuz olacağını aktardı.
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