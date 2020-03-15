Ali Koç'a büyük isyan! "Eserinle gurur duy!"

Konyaspor maçı sonrası Fenerbahçe'de taraftarlar isyan bayrağını açtı... Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertli taraftarlar Ersun Yanal'ın gidişinin ardından ikinci lig maçına da teknik adamsız çıkılması ve yeni hoca ile anlaşılmaması sebebiyle Başkan Ali Koç ve yönetime yüklendi.

DAHA NEYİ BEKLİYORSUNUZ?

Teknik direktörsüz çıkılan iki maçta da puan kaybedilmesine tepki gösteren taraftarlar, "Alternatif yoksa Yanal niye gitti? Bu nasıl bir planlama! Yeni hoca için neyi bekliyorsunuz" dediler.

FENERBAHÇE'Yİ REZİL ETTİNİZ!

Takımın içinde bulunduğu durumun sorumlusu olarak Koç'u gösteren taraftarlar, "Eserinle gurur duy başkan! Fenerbahçe'yi rezil ettiniz! 9 kişilik takıma dahi yenildik" şeklinde mesajlar attı.

İşte sosyal medyadaki Ali Koç tepkileri: