Ali Koç'a büyük isyan! "Eserinle gurur duy!"
Fenerbahçe taraftarı, Konya yenilgisi sonrası sosyal medyada isyan bayrağını açtı. Başkan Ali Koç’u hedef alan sarı-lacivertli taraftarlar, “Bu durumun sorumlusu sensin başkan! Eserinle gurur duy” şeklinde mesajlar attılar.
Konyaspor maçı sonrası Fenerbahçe'de taraftarlar isyan bayrağını açtı... Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertli taraftarlar Ersun Yanal'ın gidişinin ardından ikinci lig maçına da teknik adamsız çıkılması ve yeni hoca ile anlaşılmaması sebebiyle Başkan Ali Koç ve yönetime yüklendi.
DAHA NEYİ BEKLİYORSUNUZ?
Teknik direktörsüz çıkılan iki maçta da puan kaybedilmesine tepki gösteren taraftarlar, "Alternatif yoksa Yanal niye gitti? Bu nasıl bir planlama! Yeni hoca için neyi bekliyorsunuz" dediler.
FENERBAHÇE'Yİ REZİL ETTİNİZ!
Takımın içinde bulunduğu durumun sorumlusu olarak Koç'u gösteren taraftarlar, "Eserinle gurur duy başkan! Fenerbahçe'yi rezil ettiniz! 9 kişilik takıma dahi yenildik" şeklinde mesajlar attı.
İşte sosyal medyadaki Ali Koç tepkileri:
- 15.03.2020
- Güncelleme: 15.03.2020 02:11
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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