Büyük sürpriz! Van Persie ve Advocaat...

Bir dönem Fenerbahçe forması terleten Robin van Persie ve sarı lacivertlilerin eski teknik direktörlerinden Dick Advocaat, Feyenoord'da bir araya geliyor.

Hollanda basınında yer alan bilgilere göre Van Persie, Feyenoord forvetlerini özel olarak eğitecek.

Haftada 1 kez antrenmanlara katılacak Van Persie, bunun yanı sıra Feyenoord'un 20 yaşındaki Slovak forveti Robert Bozenik'in de özel eğitim koçu olacak.

COMPANY'İ REDDETMİŞTİ

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre şu anda Belçika ligi ekiplerinden Anderlecht'te yer alan Vincent Company'in geçtiğimiz eylül ayında Robin van Persie'ye antrenörlük teklifi götürdüğü ve bu teklifin reddedildiği aktarıldı.

2015-16 sezonunda 6,5 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen Robin van Persie, burada çıktığı 87 müsabakada 36 gol 7 asist üretmişti.

Öte yandan Dick Advocaat, Fenerbahçe ile 55 müsabakada yer alırken 1,91'lik puan ortalaması yakalamıştı.