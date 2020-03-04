Fenerbahçe idmanında Volkan Demirel sürprizi!
Fenerbahçe, Süper Lig'de cumartesi günü oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. rsun Yanal'ın ayrılığının ardından sarı-lacivertli takımın, Emre Belözoğlu yönetiminde idmana çıkması bekleniyordu. Ancak takımı yardımcı antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız'ın çalıştırması dikkat çekti.
Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'ın göreden ayrılmasının ardından ilk idmanını gerçekleştirdi. Süper Lig'de cumartesi günü konuk edeceği Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertli takımı kaptan Emre Belözoülu'nun çalıştırması bekleniyordu.
Ancak idmanda sürpriz bir gelişme yaşanarak, takımı yardımcı antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız çalıştırdı.
- 04.03.2020
- Güncelleme: 04.03.2020 19:41
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