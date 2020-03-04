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04 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe o ismin yönetiminde çalıştı!

idmanında sürprizi!

Fenerbahçe idmanında Volkan Demirel sürprizi!

, 'de cumartesi günü oynayacağı maçının hazırlıklarına Samandıra 'nde yaptığı antrenmanla başladı. rsun Yanal'ın ayrılığının ardından sarı-lacivertli takımın, Emre Belözoğlu yönetiminde idmana çıkması bekleniyordu. Ancak takımı yardımcı antrenörler , ve 'ın çalıştırması dikkat çekti.

, teknik direktör 'ın göreden ayrılmasının ardından ilk idmanını gerçekleştirdi. 'de cumartesi günü konuk edeceği maçının hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertli takımı kaptan Emre Belözoülu'nun çalıştırması bekleniyordu.

Ancak idmanda sürpriz bir gelişme yaşanarak, takımı yardımcı antrenörler , ve çalıştırdı.

  1. 04.03.2020
  2. Güncelleme: 04.03.2020 19:41
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