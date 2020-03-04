Fenerbahçe idmanında Volkan Demirel sürprizi!

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'ın göreden ayrılmasının ardından ilk idmanını gerçekleştirdi. Süper Lig'de cumartesi günü konuk edeceği Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertli takımı kaptan Emre Belözoülu'nun çalıştırması bekleniyordu.

Ancak idmanda sürpriz bir gelişme yaşanarak, takımı yardımcı antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız çalıştırdı.