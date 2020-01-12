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12 Ocak 2020, Pazar
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Milan’a gitti

Simon Kjaer Milan’a gitti

'nin de gündeminde yer alan , Milan'la anlaştı. 30 yaşındaki Danimarkalı futbolcu dün Milano'da sağlık kontrolünden geçti. Milan daha önce savunmaya takviyesi yapmak istemiş ancak 'tan olumsuz yanıt almıştı.

'nin de gündeminde yer alan , Milan'la anlaştı. 30 yaşındaki Danimarkalı futbolcu dün Milano'da sağlık kontrolünden geçti. Milan daha önce savunmaya takviyesi yapmak istemiş ancak 'tan olumsuz yanıt almıştı.

  1. 12.1.2020
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