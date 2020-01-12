Simon Kjaer Milan’a gitti
Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Simon Kjaer, Milan'la anlaştı. 30 yaşındaki Danimarkalı futbolcu dün Milano'da sağlık kontrolünden geçti. Milan daha önce savunmaya Merih Demiral takviyesi yapmak istemiş ancak Juventus'tan olumsuz yanıt almıştı.
Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Simon Kjaer, Milan'la anlaştı. 30 yaşındaki Danimarkalı futbolcu dün Milano'da sağlık kontrolünden geçti. Milan daha önce savunmaya Merih Demiral takviyesi yapmak istemiş ancak Juventus'tan olumsuz yanıt almıştı.
- 12.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Simon Kjaer Milan’a gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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