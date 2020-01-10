Jailson'dan transfer açıklaması! | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
10 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Jailson'dan transfer açıklaması!

'dan transfer açıklaması!

Jailson'dan transfer açıklaması!

'nin geçtiğimiz sezon Brezilya'nın Gremio ekibinden kadrosuna dahil ettiği , sarı lacivertlilerin Antalya kampında basına açıklamalarda bulundu. 'deki geleceğine dair ve transfer haberlerine ilişkin konuşan Jailson, Brezilya hakkında da konuştu! İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Jalson, sarı lacivertlilerin Antalya kampında basına açıklamalarda bulundu.

Jailson, konuşmasının başında şampiyonluk istediklerini aktarırken, "Bizim için çok önemli bir dönemdeyiz, kendimizi geliştirerek hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" dedi.

"HOCAM NERDE OYNAMAMI İSTERSE..."

Brezilyalı yıldız, konuşmasının devamında ön libero haricinde oynadığı pozisyonları da değerlendirirken, "Orta saha oyuncusu, ön liberoyum ama hocam nerede oynamamı isterse hazırım. Her zaman elimden geleni yaparım. Takım arkadaşlarıma yardım ettiğim için çok mutluyum" dedi.

"GUSTAVO İLE OYNAMAK GURUR"

, sezon başında Marsilya'dan transfer edilen Gustavo ile oynamanın kendisi için gurur olduğunu ifade ederken, "Gustavo ile aynı takımda oynamak benim için bir gurur. Bu sezon 4-5 takım şampiyonluk için savaşacaktır. Taraftarımızın hak ettiği şampiyonluğa erişebilmek için eliminden geleni yapacağız." dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI!

Jailson son olarak transferine ilişkin konuşurken, "Buradan gitmeyi asla istemem. Kontratımın sonuna kadar 'de kalmak istiyorum. Hedefim burada şampiyonluk kazanarak tarihine geçmek" dedi.

Jailson'dan transfer açıklaması

  1. 10.01.2020
  2. Güncelleme: 10.01.2020 14:41
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Jailson'dan transfer açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN