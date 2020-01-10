Jailson'dan transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Jalson, sarı lacivertlilerin Antalya kampında basına açıklamalarda bulundu.

Jailson, konuşmasının başında şampiyonluk istediklerini aktarırken, "Bizim için çok önemli bir dönemdeyiz, kendimizi geliştirerek hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" dedi.

"HOCAM NERDE OYNAMAMI İSTERSE..."

Brezilyalı yıldız, konuşmasının devamında ön libero haricinde oynadığı pozisyonları da değerlendirirken, "Orta saha oyuncusu, ön liberoyum ama hocam nerede oynamamı isterse hazırım. Her zaman elimden geleni yaparım. Takım arkadaşlarıma yardım ettiğim için çok mutluyum" dedi.

"GUSTAVO İLE OYNAMAK GURUR"

Jailson, sezon başında Marsilya'dan transfer edilen Gustavo ile oynamanın kendisi için gurur olduğunu ifade ederken, "Gustavo ile aynı takımda oynamak benim için bir gurur. Bu sezon 4-5 takım şampiyonluk için savaşacaktır. Taraftarımızın hak ettiği şampiyonluğa erişebilmek için eliminden geleni yapacağız." dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI!

Jailson son olarak transferine ilişkin konuşurken, "Buradan gitmeyi asla istemem. Kontratımın sonuna kadar Fenerbahçe'de kalmak istiyorum. Hedefim burada şampiyonluk kazanarak Fenerbahçe tarihine geçmek" dedi.