Jailson'dan transfer açıklaması
Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçeli futbolcu Jailson, basın toplantısı düzenledi. Brezilyalı oyuncu, "Fenerbahçe'de çok mutluyum, burada kalmak isterim." dedi.
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