Fenerbahçe'de 3 transfer bombası birden patlıyor! Pierre Webo...

Süper Lig'de ara transfer dönemi için takımlar çalışmalarına son sürat devam ediyor... Bununla beraber Fenerbahçeli yetkililer de, takıma yapılacak yeni takviyelerle ilk yarıda eksik ve sorunlu olarak görünlen yerleri tamamlayarak 2. yarıya daha emin adımlarla başlamanın planlarını yapıyor... Sarı lacivertliler, bu bağlamda çalışmalarına devam ederken, 3 ismi birden gündemine aldı. Son olarak Simon Falette'yi kiralık olarak kadrosuna dahil eden Fenerbahçe, sol bek pozisyonunda aradığı ismi bulurken, forvet takviyesi için de iki ismi belirledi! İşte Fenerbahçe'nin transferi için büyük uğraş verdiği o 3 yıldız isim!

10 Ocak 2020 Cuma 09:47 Güncelleme: 10.01.2020 09:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





