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Fenerbahçe'de 3 transfer bombası birden patlıyor! Pierre Webo...
Süper Lig'de ara transfer dönemi için takımlar çalışmalarına son sürat devam ediyor... Bununla beraber Fenerbahçeli yetkililer de, takıma yapılacak yeni takviyelerle ilk yarıda eksik ve sorunlu olarak görünlen yerleri tamamlayarak 2. yarıya daha emin adımlarla başlamanın planlarını yapıyor... Sarı lacivertliler, bu bağlamda çalışmalarına devam ederken, 3 ismi birden gündemine aldı. Son olarak Simon Falette'yi kiralık olarak kadrosuna dahil eden Fenerbahçe, sol bek pozisyonunda aradığı ismi bulurken, forvet takviyesi için de iki ismi belirledi! İşte Fenerbahçe'nin transferi için büyük uğraş verdiği o 3 yıldız isim!
10 Ocak 2020 Cuma 09:47
Güncelleme: 10.01.2020 09:47
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Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar son sürat devam ediyor. Teknik Direktör Ersun Yanal ve Sportif Direktör Damien Comolli, takımın ilk 17 haftadaki performansını analiz etti. Özellikle Hasan Ali Kaldırım'ın yaşadığı ağır sakatlık sarı lacivertlilerin başını ağrıtırken, milli oyuncu yerine Nabil Dirar'ın forma giymesine sebep oldu. Yanal, Hasan Ali yerine sol bek pozisyonunda Nabil Dirar'ı tercih etse de, istenidiği verimi alamadı.
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Öte yandan Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana attığı gollerle adeta taraftarın sevgilisi olan Vedat Muriç'in olası sakatlığı sonrası forvet hattında yaşanılacak aksaklık, şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'ye ağır yara almasına sebebiyet verebileceği belirtildi.
3 POZİSYONA NOKTA ATIŞ
Fenrbahçe, son olarak Simon Falette'yi kadrosuna dahil ederk stoper bölgesini güçlendirirken, sıra sol bek mevkisine geldi. Sarı lacivertli kulüp, FFP kıskacından dolayı mali olarak pergelini açamasa da, kısıtlı bütçe ile doğru transferler yapmaya devam etmek istiyor.
Bu bağlamda savunmanın solu için arayışlarını sürdüren Sarı Kanarya'nın hedefindeki isimlerden birinin de şu anda Fransa'nın Troyes formasını terleten Pape Souare olduğu kaydedildi. Souare, tam 5 sezon boyunca Premier Lig ekibi Crystal Palace'da oynamasının ardından Troyes'a transfer olmuştu. Başarılı oyuncunun bu sezon Fransız temsilcisi ile sözleşmesinin sona ermesi, Fenerbahçe'nin bu konuda elinin güçlenmesine sebep oldu.
2. BOMBA BERISHA!
Transferde atağa kalkan Fenerbahçe'de bir diğer başlık forvet hattı için açıldı. Sarı lacivertliler, Muriç'in yokluğunu aratmayacak ve takıma kolay adapte olabilecek bir ismi dahil ederek sezonu kayıpsız atlatmanın planlarını yapıyor. Bu bağlamda Fenerbahçe, rotasını Mergim Berisha'ya çevirdi. Şu anda Avusturya ekibi Salzburg'da forma giyen 21 yaşındaki Alman forvet, 1,86 boyunda ve sağ ayağını etkili olarak kullanılıyor. Almanya'nın Berchtesgaden şehrinde dünyaya gelen golcü futbolcu, forvet hattının yanısıra 1 numara mevkiinde ve orta sahada da oynayabiliyor.