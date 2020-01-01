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01 Ocak 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim: Ampomah!

Kanada mutlak yapmayı hedefleyen Kanarya, Ganalı’yı listesine aldı. Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği genç futbolcu için temasların başlayacağı öğrenildi.

çalışmalarını sürdüren , Fortuna Düsseldorf'un Ganalı sol açığı Nana 'ı listesine aldı. Scout ekibinin, uzun süredir takibinde olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz yaz 4 milyon euro bonservis karşılığından Belçika'nın Beveren takımından Alman ekibine transfer olmuştu. Sezon başında bir kas sakatlığı yaşayan ve Bundesliga'da aradığını bulamayan 1.75 boyundaki oyuncu için Fenerbahçe'nin devreye girdiği ifade edildi.

96 MAÇ 20 GOL 11 ASİST
Profesyonel kariyerinde iki takımda oynayan Ampomah, 96 resmi maça çıktı. Ganalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 20 kez rakip fileleri havalandırdı, 11 asist yaptı. Kariyerinde 1 kırmızı gören 23 yaşındaki oyuncu, 18 kez sarardı.

BÜYÜK YETENEK
Süratli ve dripling özelliği gelişmiş bir oyuncu olan Nana Ampomah, iki kanadın yanı sıra orta sahada da oynayabiliyor. Fortuna Düsseldorf'ta 8 maçta 400 dakika şans bulan ve Almanya Kupası'nda 1 gol kaydeden yetenekli futbolcu, çıkış yaptığı Beveren'de ise 88 kez forma giyip, 19 gol, 11 asistlik performans sergiledi. 4 kez Gana Milli Takımı'nda yer alan genç oyuncu için son kararın diğer alternatifler de değerlendirildikten sonar verileceği öğrenildi.

  1. 1.1.2020
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