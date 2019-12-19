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19 Aralık 2019, Perşembe
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'de operasyona derbi freni

Fenerbahçe'de operasyona derbi freni

Yönetim pazar gününü bekleyecek. Derbi kazanılırsa teknik heyet ve oyuncular son bir kredi kazanacak. Puan kaybında ise ‘radikal kararlar’ devreye sokulacak.

'de 3-1 kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçından sonra başkan 'un yaptığı, "Gerekli tedbirleri alacağız, bazıları radikal olabilir" açıklaması 'şimdilik' kaydıyla ertelendi. Yönetim, derbisine kadar bekleme kararı aldı. Bunda iki neden var. İlki, maçın kritik önemde olması. İkincisi ise şampiyonluk yarışındaki rakipler Beşiktaş, ve 'in de puan kaybetmesi. Derbi kazanılırsa teknik heyet ve oyunculara son bir kredi tanınacak. Puan kaybında ise 'radikal kararlar' devreye sokulacak.

MOTİVASYON ZİRVEDE
Teknik heyet ve oyunculara gönderilen mesajda, 'de taraftar önünde oynanacak mücadeleden mutlak galibiyet beklentisi dile getirildi. Oyuncuların da bu mesajı aldığı ve Samandıra'da motivasyonun zirveye çıktığı gelen haberler arasında. 3 puan alınırsa ortam bir nebze yumuşayacak. Ancak puan kaybı durumunda (beraberlikte dahi) takımda ciddi önlemler uygulanacak. Kadro dışı bırakmalardan, tarihi para cezası kesilmesine varan kararlar alınacak. Teknik direktör değişikliği de gündeme gelecek.

  1. 19.12.2019
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