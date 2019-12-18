Maçtan sonra flaş sözler! ''Fenerbahçe'nin yeni sol beki hayırlı olsun''

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur maçında Fenerbahçe, 4-0 kazandığı maçın rövanşında İstanbulspor'u Zanka ve Tolgay Arslan'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sol bekte Deniz Türüç forma giydi. Milli futbolcu gösterdiği performansla sınıfı geçerken sosyal medyada övgülerin sahibi oldu. İşte sosyal medyada Deniz Türüç tepkileri...

18 Aralık 2019 Çarşamba 23:45 Güncelleme: 18.12.2019 23:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





