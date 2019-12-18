Maçtan sonra flaş sözler! ''Fenerbahçe'nin yeni sol beki hayırlı olsun'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Maçtan sonra flaş sözler! ''Fenerbahçe'nin yeni sol beki hayırlı olsun''

Maçtan sonra flaş sözler! ''Fenerbahçe'nin yeni sol beki hayırlı olsun''

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur maçında Fenerbahçe, 4-0 kazandığı maçın rövanşında İstanbulspor'u Zanka ve Tolgay Arslan'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sol bekte Deniz Türüç forma giydi. Milli futbolcu gösterdiği performansla sınıfı geçerken sosyal medyada övgülerin sahibi oldu. İşte sosyal medyada Deniz Türüç tepkileri...
18 Aralık 2019 Çarşamba 23:45 Güncelleme: 18.12.2019 23:52
Maçtan sonra flaş sözler! ''Fenerbahçe'nin yeni sol beki hayırlı olsun''

Fenerbahçe, İstanbulspor'u Ziraat Türkiye Kupası'nda rahat geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Maçtan sonra flaş sözler! ''Fenerbahçe'nin yeni sol beki hayırlı olsun''

İlk maçı 4-0 kazanan sarı-lacivertliler, rövanş maçında rakibine 2-0 üstünlük kurdu ve son 16 turuna kaldı.

Maçtan sonra flaş sözler! ''Fenerbahçe'nin yeni sol beki hayırlı olsun''

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sol bekte Deniz Türüç forma giydi.

Maçtan sonra flaş sözler! ''Fenerbahçe'nin yeni sol beki hayırlı olsun''

Milli futbolcu gösterdiği performansla beğeni toplarken Beşiktaş derbisi öncesi sol bekte görev verilmesi gündeme geldi.

Maçtan sonra flaş sözler! ''Fenerbahçe'nin yeni sol beki hayırlı olsun''

Sarı-lacivertli taraftarlar da sosyal medyada Deniz Türüç fırtınası estirdi.

İşte o yorumlar...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN