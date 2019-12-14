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14 Aralık 2019, Cumartesi
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Beytullah’ın azmi’ne oy verdi

Ersun Yanal Beytullah’ın azmi’ne oy verdi

, 'nın düzenlediği "" oylamasına katıldı. 'ün "Zirveye giden yollar açıldı", 'ın "Bilim ve barış kıtası" ve 'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy verdi.

, 'nın düzenlediği "" oylamasına katıldı. 'ün "Zirveye giden yollar açıldı", 'ın "Bilim ve barış kıtası" ve 'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy verdi.

  1. 14.12.2019
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