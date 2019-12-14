Ersun Yanal Beytullah’ın azmi’ne oy verdi
Ersun Yanal, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Yanal; Ali İhsan Öztürk'ün "Zirveye giden yollar açıldı", Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası" ve Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy verdi.
Ersun Yanal, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Yanal; Ali İhsan Öztürk'ün "Zirveye giden yollar açıldı", Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası" ve Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarına oy verdi.
- 14.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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